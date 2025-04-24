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Посол Абхазии в России рассказал о планах по строительству электростанции
Посол Абхазии в России рассказал о планах по строительству электростанции - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии в России рассказал о планах по строительству электростанции
Абхазия рассматривает возможность строительства на своей территории газотурбинной ГЭС или солнечной электростанции, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:23:00+03:00
2025-04-24T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Абхазия рассматривает возможность строительства на своей территории газотурбинной ГЭС или солнечной электростанции, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. "Рассматриваются инвестиции в локальную генерацию внутри Абхазии – например, строительство небольшой газотурбинной ТЭС или возобновляемых источников – есть интерес к солнечной энергетике на равнине. До наступления зимы правительство проведет технический аудит всех подстанций", - сказал Квициниа. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ. Минэнерго республики 10 февраля сообщило, что Россия дополнительно поставит Абхазии 182 млн кВт.ч электроэнергии. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электричества в Абхазию - объем поставок составляет 327 млн кВт.ч. С 7 февраля в республике отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.
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алхас квициния, абхазия, россия, москва, в мире
Алхас Квициния, Абхазия, Россия, Москва, В мире
Посол Абхазии в России рассказал о планах по строительству электростанции
Посол Абхазии в РФ: республика может построить ГЭС или солнечную электростанцию