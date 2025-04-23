Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области получила пять лет за взятки
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Чупахина получила пять лет за взятки
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Ульяновска приговорил бывшего заместителя министра ЖКХ области Елену Чупахину к 5 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток на общую сумму 7 миллионов рублей, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее СУСК сообщило о возбуждении дела в отношении бывшего замминистра ЖКХ и строительства области, которой вменялось получение в 2021-2023 годах взяток на сумму 1,35 миллиона рублей от представителей коммерческих фирм. В отношении трех представителей коммерческих фирм, передававших взятки, а также их посредника возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что фигуранткой является экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Елена Чупахина.
"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства области, признанной виновной в пяти эпизодах получения взяток (статья 290 УК РФ)... Приговором суда женщина осуждена к 5 годам лишения свободы, штрафу в размере 10 миллионов рублей, также решением суда конфисковано ее имущество на общую сумму 9 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Следствие и суд установили, что в 2021-2023 годах осужденная получала от представителей коммерческих фирм взятки в сумме от 120 тысяч до 3 миллионов рублей за содействие в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов по государственной программе "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" национального проекта "Жилье и городская среда". По данным контрактам велись строительство, реконструкция и ремонт различных парков, скверов, площадей на территории Ульяновска, Димитровграда, Барыша, Инзы и Карсуна. Всего, по данным следствия, фигурантка получила в качестве взяток более 7 миллионов рублей.
Отмечается, что по ходатайству следователя экс-чиновница до приговора суда находилась под домашним арестом.
В карточке дела на сайте Ленинского районного суда Ульяновска уточняется, что приговор Чупахиной оглашен в среду и еще не вступил в законную силу.