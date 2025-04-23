https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013040739.html
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание
Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:36:00+03:00
2025-04-23T19:36:00+03:00
2025-04-23T19:47:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул сообщили о 151 пострадавшем.По словам министра, за пять часов после землетрясения зафиксированы 127 афтершоков, максимальный из них магнитудой 5,9. "Специалисты определили 9 домов (в зоне риска обрушения - ред.), их жильцы эвакуированы. Один заброшенный дом рухнул в районе Фатих, пострадавших нет, как и жертв", - заявил министр на брифинге.Министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум отметил, что оценку ущерба проводят три тысячи сотрудников ведомства, до конца недели планируется завершить эту работу. Он уточнил, что эвакуированы жители 12 домов.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Землетрясение, Мраморное море
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание
Одно здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще 9 эвакуированы
СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море
у берегов Стамбула
в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул сообщили о 151 пострадавшем.
По словам министра, за пять часов после землетрясения зафиксированы 127 афтершоков, максимальный из них магнитудой 5,9. "Специалисты определили 9 домов (в зоне риска обрушения - ред.), их жильцы эвакуированы. Один заброшенный дом рухнул в районе Фатих, пострадавших нет, как и жертв", - заявил министр на брифинге.
Министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум отметил, что оценку ущерба проводят три тысячи сотрудников ведомства, до конца недели планируется завершить эту работу. Он уточнил, что эвакуированы жители 12 домов.