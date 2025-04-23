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В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание - РИА Новости, 23.04.2025
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19:36 23.04.2025 (обновлено: 19:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013040739.html
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание
Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:36:00+03:00
2025-04-23T19:47:00+03:00
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стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул сообщили о 151 пострадавшем.По словам министра, за пять часов после землетрясения зафиксированы 127 афтершоков, максимальный из них магнитудой 5,9. "Специалисты определили 9 домов (в зоне риска обрушения - ред.), их жильцы эвакуированы. Один заброшенный дом рухнул в районе Фатих, пострадавших нет, как и жертв", - заявил министр на брифинге.Министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум отметил, что оценку ущерба проводят три тысячи сотрудников ведомства, до конца недели планируется завершить эту работу. Он уточнил, что эвакуированы жители 12 домов.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html
стамбул
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в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Землетрясение, Мраморное море
В Стамбуле при землетрясении обрушилось одно заброшенное здание

Одно здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще 9 эвакуированы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Одно заброшенное здание обрушилось в Стамбуле после землетрясения, жители еще девяти эвакуированы в качестве меры предосторожности, жертв стихии нет, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались временные перебои с доступом в интернет. Власти провинции Стамбул сообщили о 151 пострадавшем.
По словам министра, за пять часов после землетрясения зафиксированы 127 афтершоков, максимальный из них магнитудой 5,9. "Специалисты определили 9 домов (в зоне риска обрушения - ред.), их жильцы эвакуированы. Один заброшенный дом рухнул в районе Фатих, пострадавших нет, как и жертв", - заявил министр на брифинге.
Министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум отметил, что оценку ущерба проводят три тысячи сотрудников ведомства, до конца недели планируется завершить эту работу. Он уточнил, что эвакуированы жители 12 домов.
Люди на улице после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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В миреСтамбулТурцияЗемлетрясениеМраморное море
 
 
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