https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html

Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении

Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении - РИА Новости, 23.04.2025

Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении

Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Ущерба зданию генконсульства в результате землетрясения нет", - сообщили в генконсульстве.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, россия, турция