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Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении - РИА Новости, 23.04.2025
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14:07 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении - РИА Новости, 23.04.2025
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:07:00+03:00
2025-04-23T14:07:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Ущерба зданию генконсульства в результате землетрясения нет", - сообщили в генконсульстве.
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в мире, стамбул, россия, турция
В мире, Стамбул, Россия, Турция
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении

Здание генконсульства РФ в Стамбуле не получило повреждений при землетрясении

© Getty Images / Anadolu / Murat SengulЛюди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Murat Sengul
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
«
"Ущерба зданию генконсульства в результате землетрясения нет", - сообщили в генконсульстве.
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