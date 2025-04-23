https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении - РИА Новости, 23.04.2025
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:07:00+03:00
2025-04-23T14:07:00+03:00
2025-04-23T14:07:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Здание российского генерального консульства не пострадало в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Ущерба зданию генконсульства в результате землетрясения нет", - сообщили в генконсульстве.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, турция
В мире, Стамбул, Россия, Турция
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Здание генконсульства РФ в Стамбуле не получило повреждений при землетрясении