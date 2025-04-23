https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012935997.html

В Стамбуле произошло мощное землетрясение

В Стамбуле произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025

В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:59:00+03:00

2025-04-23T12:59:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak."Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле", - сообщило издание.Факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html

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Варвара Скокшина

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Обстановка в Стамбуле после землетрясения На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет. 2025-04-23T12:59 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире