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В Стамбуле произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025
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12:59 23.04.2025 (обновлено: 13:52 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012935997.html
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
В Стамбуле произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:59:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak."Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле", - сообщило издание.Факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
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стамбул, в мире
Стамбул, В мире
В Стамбуле произошло мощное землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak.
"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле", - сообщило издание.
Факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
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