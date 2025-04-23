https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012935997.html
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
В Стамбуле произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:59:00+03:00
2025-04-23T12:59:00+03:00
2025-04-23T13:52:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Yeni Şafak."Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле", - сообщило издание.Факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T12:59
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире
В Стамбуле произошло мощное землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2