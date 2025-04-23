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Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025
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21:47 23.04.2025 (обновлено: 23:15 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:47:00+03:00
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украина
владимир зеленский
администрация президента сша
сша
в мире
киев
россия
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.&quot;К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении&quot;, – сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Украина, Владимир Зеленский, Администрация президента США, США, В мире, Киев, Россия
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом

Белый дом: Зеленский движется не в том направлении в урегулировании конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«

"К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.

Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
Трамп в свою очередь раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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