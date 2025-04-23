https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:47:00+03:00
2025-04-23T21:47:00+03:00
2025-04-23T23:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Белый дом: Зеленский движется не в том направлении в урегулировании конфликта