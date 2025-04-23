https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html

Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом

Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025

Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом

Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:47:00+03:00

2025-04-23T21:47:00+03:00

2025-04-23T23:15:00+03:00

украина

владимир зеленский

администрация президента сша

сша

в мире

киев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.Ранее Зеленский дал интервью Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Трамп в свою очередь раскритиковал заявления, сделанные Зеленским в интервью, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Американский лидер добавил, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, администрация президента сша, сша, в мире, киев, россия