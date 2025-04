https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html

"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Зеленскому предложат сделку гораздо хуже, если США уйдут из переговорного процесса, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка", — написал он.По мнению Дизена, Зеленский совершает огромную ошибку, отвергая предложенные со стороны США условия для урегулирования.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета The New York Times также сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка выйдет из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, его слова передает агентство Bloomberg. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают свои посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.

