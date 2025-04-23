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"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 23.04.2025
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14:23 23.04.2025 (обновлено: 16:29 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012957811.html
"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему
"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 23.04.2025
"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему
Зеленскому предложат сделку гораздо хуже, если США уйдут из переговорного процесса, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:23:00+03:00
2025-04-23T16:29:00+03:00
владимир зеленский
лондон
сша
в мире
россия
марко рубио
гленн дизен
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Зеленскому предложат сделку гораздо хуже, если США уйдут из переговорного процесса, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка", — написал он.По мнению Дизена, Зеленский совершает огромную ошибку, отвергая предложенные со стороны США условия для урегулирования.Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета The New York Times также сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка выйдет из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, его слова передает агентство Bloomberg. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают свои посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.
https://ria.ru/20250423/kallas-2012905580.html
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владимир зеленский, лондон, сша, в мире, россия, марко рубио, гленн дизен
Владимир Зеленский, Лондон, США, В мире, Россия, Марко Рубио, Гленн Дизен
"Огромная ошибка": на Западе призвали Зеленского готовиться к худшему

Дизен: Зеленский получит гораздо худшую сделку, если США уйдут из переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Зеленскому предложат сделку гораздо хуже, если США уйдут из переговорного процесса, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка", — написал он.
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По мнению Дизена, Зеленский совершает огромную ошибку, отвергая предложенные со стороны США условия для урегулирования.
Во вторник американская газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета The New York Times также сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка выйдет из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, его слова передает агентство Bloomberg.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают свои посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.
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Владимир ЗеленскийЛондонСШАВ миреРоссияМарко РубиоГленн Дизен
 
 
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