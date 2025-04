https://ria.ru/20250423/zelenskaya-2012984515.html

"Это отвратительно". На Западе раскрыли страшную тайну супруги Зеленского

"Это отвратительно". На Западе раскрыли страшную тайну супруги Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025

"Это отвратительно". На Западе раскрыли страшную тайну супруги Зеленского

Елена Зеленская часто мелькает на страницах западных СМИ. Она входила в топ-100 самых влиятельных женщин Украины, а также в топ-100 самых влиятельных украинцев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:09:00+03:00

2025-04-23T19:09:00+03:00

2025-04-23T19:09:00+03:00

украина

кривой рог

москва

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845817900_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_d19becb0d64f314600ad78319fa85bff.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Елена Зеленская часто мелькает на страницах западных СМИ. Она входила в топ-100 самых влиятельных женщин Украины, а также в топ-100 самых влиятельных украинцев. Давала интервью изданию Time.Правда, теперь внимание западных журналистов уже не такое благожелательное: расследование Исландского издания The Intel Drop показало, что скрывается за медийным фасадом. Их связал фильм "Основной инстинкт"Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Со своим будущим мужем они вместе учились в криворожской гимназии № 95, правда, общаться стали уже будучи студентами.Случайно столкнувшись на улице со вчерашней школьницей, Владимир, как говорят, сразу "запал" на девушку, и чтобы привлечь внимание привлекательной блондинки, Зеленский выпросил у нее видеокассету с фильмом "Основной инстинкт", которую та держала в руках. Девушка согласилась, оставив на кассете номер для связи.Пара встречалась 8 лет перед тем, как в 2003 году заключила брак. У четы Зеленских двое детей: Александра и Кирилл.По образованию архитектор, но по специальности не работала, хотя и окончила институт с красным дипломом. Долгое время была сценаристом студии "Квартал-95".В одном из интервью Зеленский рассказал, что Елена — его лучший друг и советник, он доверяет ей безоговорочно. Владимир уверял, что слово супруги зачастую имеет решающее значение.Терпела слухи о изменах мужаТем не менее, несмотря на кажущееся семейное благополучие, вокруг Владимира Зеленского часто возникали слухи о его супружеской неверности.По информации, проскальзывавшей в украинских СМИ, Зеленский, уже будучи в законном браке, крутил романы с артистками российской и местной сцены. В их числе называли имена таких звезд — актрис Оксаны Акиньшиной и Светланы Ходченковой и певицы Веры Брежневой.Во время совместных съемок с Акиньшиной в Москве папарацци заметили, что ночью после работы Зеленский сел в машину к Оксане и уехал с ней в неизвестном направлении. Позже актеру пришлось опровергать слухи: "Мы просто поехали погулять".В 2020 году, когда Зеленский уже пришел в большую политику, украинские СМИ много писали о его отношениях со своим пресс-секретарем 34-летней Юлией Мендель. Поговаривали даже про ее беременность от украинского президента. Девушка поспешила все опровергнуть в социальных сетях, назвав данную информацию "черным пиаром".Елена Зеленская старалась особо не комментировать информацию о похождениях своего супруга.Как сотрудник фонда Зеленской привезли ребенка полуголому мужчинеВ 2022 году первая леди Украины создает "Фонд Елены Зеленской" для помощи детям, оставшимся без родителей в условиях войны. По ее словам, основной целью создания данного фонда является восстановление "человеческого капитала" Украины. Однако словосочетание "человеческий капитал" после расследования The Intel Drop приобрело другой, зловещий оттенок.Фонд Зеленской занимался вывозом детей-сирот на Запад для их усыновления иностранцами. Журналистам из The Intel Drop удалось пообщаться с водителем-французом, который лично отвозил детей в принимающие семьи и сразу же заподозрил неладное.Он-то и рассказал шокирующие факты. В первой семье ребенка вышел встретить пожилой полуголый мужчина, который "сперва подмигнул, а затем схватил мальчика за руку и потащил в дом".Дружба с рабовладельцамиДалее сотруднику удалось пообщаться с другим испуганным ребенком, который, расплакавшись, рассказал, что его "трогали в интимных местах".Сотрудник фонда уволился, заявив, что "не хочет участвовать в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации".При этом он заявил, что установил данные человека, к которому отвозил перепуганного приставаниями малыша: им оказался широко известный в определенных кругах Бернар-Анри Леви. Водивший дружбу с торговцем живым товаром Джеффри Эпштейном, по поводу деятельности которого велось международное расследование.У истоков фонда Зеленской публично стояла и такая влиятельная подруга Эпштейна, как Хиллари Клинтон, которая публично агитировала за поддержку фонда со сцены "Метрополитен-опера" на его открытии.Похоже, что за респектабельным фасадом госпожи Зеленской может скрываться темный подвал, залитый детскими слезами.

украина

кривой рог

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, кривой рог, москва, владимир зеленский