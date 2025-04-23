"Это отвратительно". На Западе раскрыли страшную тайну супруги Зеленского
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Елена Зеленская часто мелькает на страницах западных СМИ. Она входила в топ-100 самых влиятельных женщин Украины, а также в топ-100 самых влиятельных украинцев. Давала интервью изданию Time.
Правда, теперь внимание западных журналистов уже не такое благожелательное: расследование Исландского издания The Intel Drop показало, что скрывается за медийным фасадом.
Их связал фильм "Основной инстинкт"
Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Со своим будущим мужем они вместе учились в криворожской гимназии № 95, правда, общаться стали уже будучи студентами.
© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская
Случайно столкнувшись на улице со вчерашней школьницей, Владимир, как говорят, сразу "запал" на девушку, и чтобы привлечь внимание привлекательной блондинки, Зеленский выпросил у нее видеокассету с фильмом "Основной инстинкт", которую та держала в руках. Девушка согласилась, оставив на кассете номер для связи.
Пара встречалась 8 лет перед тем, как в 2003 году заключила брак. У четы Зеленских двое детей: Александра и Кирилл.
По образованию архитектор, но по специальности не работала, хотя и окончила институт с красным дипломом. Долгое время была сценаристом студии "Квартал-95".
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
В одном из интервью Зеленский рассказал, что Елена — его лучший друг и советник, он доверяет ей безоговорочно. Владимир уверял, что слово супруги зачастую имеет решающее значение.
Терпела слухи о изменах мужа
Тем не менее, несмотря на кажущееся семейное благополучие, вокруг Владимира Зеленского часто возникали слухи о его супружеской неверности.
По информации, проскальзывавшей в украинских СМИ, Зеленский, уже будучи в законном браке, крутил романы с артистками российской и местной сцены. В их числе называли имена таких звезд — актрис Оксаны Акиньшиной и Светланы Ходченковой и певицы Веры Брежневой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Оксана Акиньшина перед церемонией вручения премии "Женщина года GLAMOUR 2013" в Российском академическом Молодежном театре в Москве.
Актриса Оксана Акиньшина перед церемонией вручения премии "Женщина года GLAMOUR 2013" в Российском академическом Молодежном театре в Москве.
Во время совместных съемок с Акиньшиной в Москве папарацци заметили, что ночью после работы Зеленский сел в машину к Оксане и уехал с ней в неизвестном направлении. Позже актеру пришлось опровергать слухи: "Мы просто поехали погулять".
В 2020 году, когда Зеленский уже пришел в большую политику, украинские СМИ много писали о его отношениях со своим пресс-секретарем 34-летней Юлией Мендель. Поговаривали даже про ее беременность от украинского президента. Девушка поспешила все опровергнуть в социальных сетях, назвав данную информацию "черным пиаром".
Елена Зеленская старалась особо не комментировать информацию о похождениях своего супруга.
Как сотрудник фонда Зеленской привезли ребенка полуголому мужчине
В 2022 году первая леди Украины создает "Фонд Елены Зеленской" для помощи детям, оставшимся без родителей в условиях войны. По ее словам, основной целью создания данного фонда является восстановление "человеческого капитала" Украины.
Однако словосочетание "человеческий капитал" после расследования The Intel Drop приобрело другой, зловещий оттенок.
© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская
Фонд Зеленской занимался вывозом детей-сирот на Запад для их усыновления иностранцами. Журналистам из The Intel Drop удалось пообщаться с водителем-французом, который лично отвозил детей в принимающие семьи и сразу же заподозрил неладное.
Он-то и рассказал шокирующие факты. В первой семье ребенка вышел встретить пожилой полуголый мужчина, который "сперва подмигнул, а затем схватил мальчика за руку и потащил в дом".
© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская
Дружба с рабовладельцами
Далее сотруднику удалось пообщаться с другим испуганным ребенком, который, расплакавшись, рассказал, что его "трогали в интимных местах".
Сотрудник фонда уволился, заявив, что "не хочет участвовать в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации".
© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская выступает с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская выступает с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
При этом он заявил, что установил данные человека, к которому отвозил перепуганного приставаниями малыша: им оказался широко известный в определенных кругах Бернар-Анри Леви. Водивший дружбу с торговцем живым товаром Джеффри Эпштейном, по поводу деятельности которого велось международное расследование.
У истоков фонда Зеленской публично стояла и такая влиятельная подруга Эпштейна, как Хиллари Клинтон, которая публично агитировала за поддержку фонда со сцены "Метрополитен-опера" на его открытии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Похоже, что за респектабельным фасадом госпожи Зеленской может скрываться темный подвал, залитый детскими слезами.