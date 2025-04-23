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В "Москва-Сити" произошло задымление - РИА Новости, 23.04.2025
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15:42 23.04.2025 (обновлено: 15:55 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zadymlenie-2012980161.html
В "Москва-Сити" произошло задымление
В "Москва-Сити" произошло задымление - РИА Новости, 23.04.2025
В "Москва-Сити" произошло задымление
В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:42:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости.При этом проход к станции метро "Деловой центр" не затруднен.Проехала машина скорой помощи. О пострадавших неизвестно
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Задымление в Москва-Сити
Задымление в Москва-Сити
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В "Москва-Сити" произошло задымление

В "Москва-Сити" рядом с Национальным центром "Россия" произошло задымление

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости.
При этом проход к станции метро "Деловой центр" не затруднен.
Проехала машина скорой помощи. О пострадавших неизвестно
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