https://ria.ru/20250423/zadymlenie-2012980161.html
В "Москва-Сити" произошло задымление
В "Москва-Сити" произошло задымление - РИА Новости, 23.04.2025
В "Москва-Сити" произошло задымление
В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:42:00+03:00
2025-04-23T15:42:00+03:00
2025-04-23T15:55:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости.При этом проход к станции метро "Деловой центр" не затруднен.Проехала машина скорой помощи. О пострадавших неизвестно
https://ria.ru/20250409/roddom-2010152348.html
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Задымление в Москва-Сити
Задымление в Москва-Сити
2025-04-23T15:42
true
PT0M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В "Москва-Сити" произошло задымление
В "Москва-Сити" рядом с Национальным центром "Россия" произошло задымление