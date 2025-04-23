https://ria.ru/20250423/zadymlenie-2012980161.html

В "Москва-Сити" произошло задымление

В "Москва-Сити" произошло задымление - РИА Новости, 23.04.2025

В "Москва-Сити" произошло задымление

В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:42:00+03:00

2025-04-23T15:42:00+03:00

2025-04-23T15:55:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В районе "Москва-Сити" произошло сильное задымление, передает корреспондент РИА Новости.При этом проход к станции метро "Деловой центр" не затруднен.Проехала машина скорой помощи. О пострадавших неизвестно

https://ria.ru/20250409/roddom-2010152348.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задымление в Москва-Сити Задымление в Москва-Сити 2025-04-23T15:42 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва