https://ria.ru/20250423/yurist-2013064176.html
Юрист усомнился в словах сотрудника минкульта, оштрафованного за потасовку
Юрист усомнился в словах сотрудника минкульта, оштрафованного за потасовку - РИА Новости, 23.04.2025
Юрист усомнился в словах сотрудника минкульта, оштрафованного за потасовку
Сотрудник пермского минкульта, оштрафованный за потасовку с министром культуры Аллой Платоновой и сам жаловавшийся на травмы, скорее всего, не мог получить... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:17:00+03:00
2025-04-23T23:17:00+03:00
2025-04-23T23:17:00+03:00
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ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Сотрудник пермского минкульта, оштрафованный за потасовку с министром культуры Аллой Платоновой и сам жаловавшийся на травмы, скорее всего, не мог получить черепно-мозговую травму во время инцидента, сообщил РИА Новости представитель главы краевого ведомства со ссылкой на заключение эксперта. Ранее мировой судья в Перми оштрафовал консультанта минкульта Илью Шаврина на 5 тысяч рублей по административной статье о побоях после потасовки с региональным министром культуры Аллой Платоновой. При этом ответчик заявлял, что не бил чиновницу, а пытался вернуть свое имущество и сам пострадал, получив черепно-мозговую травму и ушиб. Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. "У Ильи Геннадьевича Шаврина вряд ли была закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга, так как, согласно истребованному нами заключению судебно-медицинской экспертизы, зафиксированные у него после инцидента повреждения и диагнозы в силу различных объективных данных нельзя считать объективно обоснованными и расценивать повреждения, как фактически полученные", - сказал представитель Платоновой. Собеседник агентства отметил, что сегодня мировой судья назначил Шаврину еще один штраф в размере пяти тысяч рублей за побои в отношении секретаря министра культуры Платоновой. Офисная работница стала участницей потасовки, развернувшейся в приемной ведомства в конце 2024 года во время комиссии. "Ссадины и царапины, полученные Шавриным, согласно СМЭ, расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью человека", - уточнил представитель министра.
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происшествия, пермь
Юрист усомнился в словах сотрудника минкульта, оштрафованного за потасовку
Юрист: советник минкульта в Перми не мог получить травму в потасовке с министром
ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Сотрудник пермского минкульта, оштрафованный за потасовку с министром культуры Аллой Платоновой и сам жаловавшийся на травмы, скорее всего, не мог получить черепно-мозговую травму во время инцидента, сообщил РИА Новости представитель главы краевого ведомства со ссылкой на заключение эксперта.
Ранее мировой судья в Перми
оштрафовал консультанта минкульта Илью Шаврина на 5 тысяч рублей по административной статье о побоях после потасовки с региональным министром культуры Аллой Платоновой. При этом ответчик заявлял, что не бил чиновницу, а пытался вернуть свое имущество и сам пострадал, получив черепно-мозговую травму и ушиб.
Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела.
"У Ильи Геннадьевича Шаврина вряд ли была закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга, так как, согласно истребованному нами заключению судебно-медицинской экспертизы, зафиксированные у него после инцидента повреждения и диагнозы в силу различных объективных данных нельзя считать объективно обоснованными и расценивать повреждения, как фактически полученные", - сказал представитель Платоновой.
Собеседник агентства отметил, что сегодня мировой судья назначил Шаврину еще один штраф в размере пяти тысяч рублей за побои в отношении секретаря министра культуры Платоновой. Офисная работница стала участницей потасовки, развернувшейся в приемной ведомства в конце 2024 года во время комиссии.
"Ссадины и царапины, полученные Шавриным, согласно СМЭ, расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью человека", - уточнил представитель министра.