https://ria.ru/20250423/yaponiya-2012931572.html

Японцы восторженно встретили молодых музыкантов из Петербурга

Японцы восторженно встретили молодых музыкантов из Петербурга - РИА Новости, 23.04.2025

Японцы восторженно встретили молодых музыкантов из Петербурга

Японская публика восторженно встретила молодых музыкантов из Петербургского Дома музыки, передает корреспондент РИА Новости из токийского зала "Ongaku-no tomo". РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:42:00+03:00

2025-04-23T12:42:00+03:00

2025-04-23T13:26:00+03:00

культура

япония

токио

россия

павел милюков

галина уланова

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Японская публика восторженно встретила молодых музыкантов из Петербургского Дома музыки, передает корреспондент РИА Новости из токийского зала "Ongaku-no tomo". "Концерт новых звезд России" стал первым почти из 40 культурных событий фестиваля российской культуры в Японии. В нем приняли участие выдающиеся молодые музыканты из Санкт-Петербургского Дома музыки - флейтист Павел Милюков, скрипач Петр Худоногов, пианист Александр Ключко. В программе прозвучали произведения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева и Шопена. "Удивительно сильное исполнение. Больше всего понравились знакомые произведения", - рассказала РИА Новости одна из зрительниц. Ее приятельница добавила, что все музыканты "прекрасны". "Пианист замечательный, скрипка тоже, а флейтист меня просто изумил. Выступление пианиста было прекрасным, очень сильным. Вот, прямо "Россия" - и этим всё сказано", - поделилась своими впечатлениями еще одна зрительница. С ней согласилась ее подруга, пообещав следить за творчеством музыкантов: "Да, я тоже так считаю. Вызывает глубокое уважение. Великолепно! Прекрасное исполнение, такой красивый звук! Вот это Россия, да. Скрипач мне больше всего понравился". Фестиваль российской культуры в Японии открылся в понедельник в Токио. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Милюков, Худоногов и Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20250417/bulanova-2011854628.html

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html

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япония, токио, россия, павел милюков, галина уланова