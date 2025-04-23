https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html

Вучич заявил, что приедет в Москву на День Победы

Вучич заявил, что приедет в Москву на День Победы - РИА Новости, 23.04.2025

Вучич заявил, что приедет в Москву на День Победы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:09:00+03:00

2025-04-23T21:09:00+03:00

2025-04-23T21:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

сербия

москва

россия

александр вучич

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Сербский патриарх Порфирий в ходе визита в РФ сообщил президенту Путину, что президент Сербии Александр Вучич намерен быть на праздновании 9 мая в Москве независимо от обстоятельств в Европе, а также передал ему привет от сербского лидера. "С президентом России у нас всегда были открытые взаимоотношения, не всегда легкие и простые, мы не всегда были согласны по каждому вопросу, но у нас всегда искренние, открытые и сердечные взаимоотношения. Люди, когда что-то говорят, один другому верит. Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву и я поеду в Москву", - заявил Вучич в эфире Pink TV. Он отметил, что вероятно поеду один, потому что "другие структуры" Сербии не могут рисковать, чтобы правительству нового премьера Джуро Мацуты не пришлось "платить цену". "Хочу, чтобы у него была возможность работать с ЕС все как необходимо, и чтобы ему никто ничего не мог сказать. Вряд ли поедут представители армии, так они как были бы под разными ударами и санкциями и так далее. Так что я поеду, приму на себя все удары этого мира извне и изнутри, как и сказал: пусть небо обрушится на мою голову. Я буду с гордостью представлять Сербию на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, мои предки погибли во Второй мировой войне, я с гордостью носил фотографию деда на Красной площади в Москве, буду там", - подчеркнул Вучич. Ранее власти Сербии сообщали об участии подразделения гвардии Сербии в Параде Победы 9 мая. Президент Сербии также уточнил, что рассчитывает обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая и ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром". В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.

https://ria.ru/20250416/vuchich-2011681950.html

https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html

https://ria.ru/20250322/voennye-2006680777.html

сербия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, москва, россия, александр вучич, владимир путин, си цзиньпин, газпром, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне