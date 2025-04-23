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ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков - РИА Новости, 23.04.2025
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12:22 23.04.2025 (обновлено: 12:29 23.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250423/vsu-2012925452.html
ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков
ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:22:00+03:00
2025-04-23T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магадалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Запорожье
ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков

МО России: ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" потеряли до 85 боевиков

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магадалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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