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ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков

ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ в зоне группировки войск "Днепр" за сутки потеряли до 85 боевиков

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:22:00+03:00

2025-04-23T12:22:00+03:00

2025-04-23T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 военных Украины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магадалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250423/merkuris-2012909290.html

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