https://ria.ru/20250423/vostok-2012924988.html

Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.04.2025

Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и бронетранспортер М113 в зоне... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:20:00+03:00

2025-04-23T12:20:00+03:00

2025-04-23T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и бронетранспортер М113 в зоне действий группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250423/polsha-2012917121.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины