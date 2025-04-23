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Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.04.2025
Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и бронетранспортер М113 в зоне... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:20:00+03:00
2025-04-23T12:20:00+03:00
2025-04-23T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и бронетранспортер М113 в зоне действий группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продвигаются в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действия группировки "Восток"