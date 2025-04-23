https://ria.ru/20250423/vooruzhenie-2012936667.html
Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений
Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений - РИА Новости, 23.04.2025
Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений
Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:02:00+03:00
2025-04-23T13:02:00+03:00
2025-04-23T13:09:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники."Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее", - сказал глава государства в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений
Путин поручил ускорить работу над перспективным вооружением, включая БПЛА
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.
"Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее", - сказал глава государства в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.