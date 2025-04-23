https://ria.ru/20250423/vooruzhenie-2012936667.html

Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений

Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений - РИА Новости, 23.04.2025

Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений

Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:02:00+03:00

2025-04-23T13:02:00+03:00

2025-04-23T13:09:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники."Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее", - сказал глава государства в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/vpk-2012934522.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность