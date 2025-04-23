https://ria.ru/20250423/volodin-2013021446.html

Володин обсудил с Сергеенко вопросы проведения международного форума

Володин обсудил с Сергеенко вопросы проведения международного форума - РИА Новости, 23.04.2025

Володин обсудил с Сергеенко вопросы проведения международного форума

Председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора обсудил с председателем... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:04:00+03:00

2025-04-23T18:04:00+03:00

2025-04-23T18:04:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе телефонного разговора обсудил с председателем нижней палаты парламента Белоруссии Игорем Сергеенко вопросы проведения международного форума "Великое наследие - общее будущее", сообщается на сайте ГД. "Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко. Они обсудили вопросы проведения Международного форума "Великое наследие - общее будущее", который пройдет под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - сказано в публикации. Уточняется, что мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, состоится 28–30 апреля в городе Волгограде. В его повестке - вопросы защиты исторической памяти, противодействия попыткам искажения фактов о Второй мировой войне, патриотического воспитания молодежи. "В форуме примут участие парламентские делегации государств-участников СНГ, дружественных стран Европы, Азии и Латинской Америки, общественные деятели, представители научного сообщества, а также международные эксперты", - отмечается на сайте ГД.

https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html

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белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, снг, россия