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В Киржачском районе частично отключили водоснабжение - РИА Новости, 23.04.2025
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08:56 23.04.2025 (обновлено: 09:05 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vodosnabzhenie-2012880706.html
В Киржачском районе частично отключили водоснабжение
В Киржачском районе частично отключили водоснабжение - РИА Новости, 23.04.2025
В Киржачском районе частично отключили водоснабжение
Отопление и горячее водоснабжение отключили в ряде районов Киржачского района, где во вторник была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:56:00+03:00
2025-04-23T09:05:00+03:00
киржачский район
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отопление и горячее водоснабжение отключили в ряде районов Киржачского района, где во вторник была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов на складе, в целях безопасности оборудования и людей, отключение затрагивает более 12 тысяч жителей и 12 социальных объектов, сообщает пресс-служба компании "Владимиртеплогаз""В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены следующие котельные в зоне города Киржача: №2 по ул. Дзержинского, 4/3 (52 МКД – 4501 жителей, 7 социальных объектов), №6 по ул. Шелковиков, 11А (4 МКД – 154 жителей), №9 по ул. Первый проезд, 7 (61 МКД – 4143 жителей, 5 социальных объектов), №11 по ул. Метленкова, 1-б (8 МКД – 264 жителей), №12 по ул. Кирова, 1-б (2 МКД – 38 жителей), №13 по ул. Калинина, 61 (48 МКД – 3259 жителей), №14 по ул. Северная, 5 (2 МКД – 39 жителей)", - говорится в сообщении.Отключение затрагивает более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов. Подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные.Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.Губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
https://ria.ru/20250422/shtab-2012856629.html
https://ria.ru/20250422/detonatsija-2012811722.html
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киржачский район, происшествия
Киржачский район, Происшествия
В Киржачском районе частично отключили водоснабжение

В Киржачском районе частично отключили водоснабжение после взрыва

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отопление и горячее водоснабжение отключили в ряде районов Киржачского района, где во вторник была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов на складе, в целях безопасности оборудования и людей, отключение затрагивает более 12 тысяч жителей и 12 социальных объектов, сообщает пресс-служба компании "Владимиртеплогаз"
"В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены следующие котельные в зоне города Киржача: №2 по ул. Дзержинского, 4/3 (52 МКД – 4501 жителей, 7 социальных объектов), №6 по ул. Шелковиков, 11А (4 МКД – 154 жителей), №9 по ул. Первый проезд, 7 (61 МКД – 4143 жителей, 5 социальных объектов), №11 по ул. Метленкова, 1-б (8 МКД – 264 жителей), №12 по ул. Кирова, 1-б (2 МКД – 38 жителей), №13 по ул. Калинина, 61 (48 МКД – 3259 жителей), №14 по ул. Северная, 5 (2 МКД – 39 жителей)", - говорится в сообщении.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
22 апреля, 23:23
Отключение затрагивает более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов. Подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Пожар на территории воинской части во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
22 апреля, 18:16
 
Киржачский районПроисшествия
 
 
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