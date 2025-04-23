В Киржачском районе частично отключили водоснабжение
В Киржачском районе частично отключили водоснабжение после взрыва
© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отопление и горячее водоснабжение отключили в ряде районов Киржачского района, где во вторник была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов на складе, в целях безопасности оборудования и людей, отключение затрагивает более 12 тысяч жителей и 12 социальных объектов, сообщает пресс-служба компании "Владимиртеплогаз"
"В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены следующие котельные в зоне города Киржача: №2 по ул. Дзержинского, 4/3 (52 МКД – 4501 жителей, 7 социальных объектов), №6 по ул. Шелковиков, 11А (4 МКД – 154 жителей), №9 по ул. Первый проезд, 7 (61 МКД – 4143 жителей, 5 социальных объектов), №11 по ул. Метленкова, 1-б (8 МКД – 264 жителей), №12 по ул. Кирова, 1-б (2 МКД – 38 жителей), №13 по ул. Калинина, 61 (48 МКД – 3259 жителей), №14 по ул. Северная, 5 (2 МКД – 39 жителей)", - говорится в сообщении.
Отключение затрагивает более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов. Подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.