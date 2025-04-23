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США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.04.2025
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14:04 23.04.2025 (обновлено: 14:18 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vens-2012953862.html
США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс
США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.04.2025
США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс
США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:04:00+03:00
2025-04-23T14:18:00+03:00
в мире
сша
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россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступление которого транслировало агентство Блумберг."Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - заявил Вэнс.Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.Вэнс добавил, что США прилагают усилия к урегулированию конфликта на Украине и надеются, что Киев и Москва пойдут им навстречу.
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в мире, сша, украина, россия, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Россия, Джеймс Дэвид Вэнс
США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс

Вэнс: США выслушали Россию и Украину и сделали им честное предложение

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступление которого транслировало агентство Блумберг.
"Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - заявил Вэнс.
Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.
Вэнс добавил, что США прилагают усилия к урегулированию конфликта на Украине и надеются, что Киев и Москва пойдут им навстречу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США готовятся стать главным победителем войны на Украине
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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