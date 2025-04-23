https://ria.ru/20250423/vens-2012953862.html

США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс

США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.04.2025

США сделали сторонам украинского конфликта честное предложение, заявил Вэнс

США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:04:00+03:00

2025-04-23T14:04:00+03:00

2025-04-23T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США пытались выслушать и понять позиции и Украины, и РФ, Вашингтон сделал сторонам конфликта "честное предложение", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступление которого транслировало агентство Блумберг."Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - заявил Вэнс.Он отметил, что США пытались выслушать и понять позиции обеих сторон, а также выразил оптимизм в отношении переговорного процесса.Вэнс добавил, что США прилагают усилия к урегулированию конфликта на Украине и надеются, что Киев и Москва пойдут им навстречу.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, джеймс дэвид вэнс