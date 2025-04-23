https://ria.ru/20250423/valday-2012885400.html
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция - РИА Новости, 23.04.2025
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:25:00+03:00
2025-04-23T09:25:00+03:00
2025-04-23T09:25:00+03:00
москва
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".
москва
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
LIVE: II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
2025-04-23T09:25
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео
Москва, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".
2025-04-23T09:25
true
PT1S
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
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В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".