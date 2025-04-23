Рейтинг@Mail.ru
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/valday-2012885400.html
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция - РИА Новости, 23.04.2025
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:25:00+03:00
2025-04-23T09:25:00+03:00
москва
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012883645_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_8256d72a6d3e28a458ac1b69f1fe8866.jpg
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
LIVE: II Конференция проекта "Валдай – новое поколение"
2025-04-23T09:25
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012883645_78:0:897:614_1920x0_80_0_0_d5522f5f57f795b9377858b8961d03d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео
Москва, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".
2025-04-23T09:25
true
PT1S

Конференция проекта "Валдай - новое поколение". Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
В Москве проходит II Конференция проекта "Валдай - новое поколение" Дискуссионного клуба "Валдай".
 
МоскваМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала