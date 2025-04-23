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ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 23.04.2025 (обновлено: 12:29 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/udary-2012924490.html
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 23.04.2025
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям
Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:17:00+03:00
2025-04-23T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и месту стоянки РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотников.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и месту стоянки РСЗО

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и месту стоянки РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотников.
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