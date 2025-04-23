https://ria.ru/20250423/udary-2012924490.html

ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 23.04.2025

ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям

Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:17:00+03:00

2025-04-23T12:17:00+03:00

2025-04-23T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и месту стоянки РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотников.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012918939.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия