ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и месту стоянки РСЗО
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству дронов и месту стоянки РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотников.