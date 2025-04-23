https://ria.ru/20250423/ubiystvo-2012956289.html

СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области

СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области - РИА Новости, 23.04.2025

СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту убийства полицейского в городе Кингисеппе Ленинградской... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:13:00+03:00

2025-04-23T14:13:00+03:00

2025-04-23T14:21:00+03:00

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту убийства полицейского в городе Кингисеппе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Также ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов."По факту убийства сотрудника полиции... Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250423/vsu-2012952740.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)