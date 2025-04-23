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СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области - РИА Новости, 23.04.2025
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14:13 23.04.2025 (обновлено: 14:21 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ubiystvo-2012956289.html
СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области
СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области - РИА Новости, 23.04.2025
СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту убийства полицейского в городе Кингисеппе Ленинградской... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:13:00+03:00
2025-04-23T14:21:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту убийства полицейского в городе Кингисеппе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Также ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов."По факту убийства сотрудника полиции... Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует убийство полицейского в Ленинградской области

СК возбудил дело после убийства полицейского в Ленинградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено по факту убийства полицейского в городе Кингисеппе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания был срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Также ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов.
"По факту убийства сотрудника полиции... Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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