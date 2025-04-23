Рейтинг@Mail.ru
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012965456.html
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - РИА Новости, 23.04.2025
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений
Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:48:00+03:00
2025-04-23T14:48:00+03:00
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012939562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f0d13bfaffcd7d7eecc7934dbe160ad.jpg
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В среду AFAD сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "В результате инспекций на местах, проведенных нашими соответствующими учреждениями, и анализа сообщений, полученных центром экстренного вызова 112, на данный момент нет сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях", - говорится в заявлении AFAD.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T14:48
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012939562_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3053352bd86c7230f0342456fed857db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений

Власти Турции не получали сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений

Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
В среду AFAD сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
"В результате инспекций на местах, проведенных нашими соответствующими учреждениями, и анализа сообщений, полученных центром экстренного вызова 112, на данный момент нет сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях", - говорится в заявлении AFAD.
Люди покидают здания во время землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Генконсульство России в Стамбуле не пострадало при землетрясении
Вчера, 14:07
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала