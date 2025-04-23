https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012965456.html

Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений

Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - РИА Новости, 23.04.2025

Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений

Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:48:00+03:00

2025-04-23T14:48:00+03:00

2025-04-23T14:48:00+03:00

в мире

стамбул

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012939562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f0d13bfaffcd7d7eecc7934dbe160ad.jpg

АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В среду AFAD сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "В результате инспекций на местах, проведенных нашими соответствующими учреждениями, и анализа сообщений, полученных центром экстренного вызова 112, на данный момент нет сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях", - говорится в заявлении AFAD.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Стамбуле после землетрясения На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет. 2025-04-23T14:48 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция