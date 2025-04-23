https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012965456.html
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - РИА Новости, 23.04.2025
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений
Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:48:00+03:00
2025-04-23T14:48:00+03:00
2025-04-23T14:48:00+03:00
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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В среду AFAD сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "В результате инспекций на местах, проведенных нашими соответствующими учреждениями, и анализа сообщений, полученных центром экстренного вызова 112, на данный момент нет сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях", - говорится в заявлении AFAD.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T14:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
Власти Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений
Власти Турции не получали сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений