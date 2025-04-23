https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012783915.html

"Очень опасная ситуация". Эрдогана пытаются загнать в угол

"Очень опасная ситуация". Эрдогана пытаются загнать в угол - РИА Новости, 23.04.2025

"Очень опасная ситуация". Эрдогана пытаются загнать в угол

Несмотря на жесткие меры со стороны властей, протесты в Турции разрастаются. Оппозиция требует досрочных президентских выборов, а в правящей коалиции возникли... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:00:00+03:00

2025-04-23T08:06:00+03:00

в мире

турция

сша

экрем имамоглу

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на жесткие меры со стороны властей, протесты в Турции разрастаются. Оппозиция требует досрочных президентских выборов, а в правящей коалиции возникли разногласия. О том, что ждет главу государства, — в материале РИА Новости.Удар по больномуОппозиционерам удалось провести одну из крупнейших акций протеста в лояльной президенту провинции Йозгат в Центральной Анатолии. На выборах 2023-го Эрдогана поддержали 76% местных избирателей. Теперь же люди недовольны бедностью и отсутствием перемен.Активисты "Республиканской народной партии" (РНП) во главе с лидером Озгюром Озелем приехали в Иозгат на тракторах. Такой символичный выезд фермеров стал ответом на штрафы за неправильную парковку, которые ранее в провинции выписали участникам митингов. Оплату взяла на себя оппозиция. Всего в акции приняли участие около 15 тысяч человек, что довольно много для города с населением в 430 тысяч.На митинге Озель зачитал письмо арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в котором тот призывает к проведению досрочных президентских выборов. В оппозиции утверждают, что уже собрали под соответствующей петицией свыше десяти миллионов подписей, а цель — перешагнуть за 28 миллионов (столько людей проголосовало за Эрдогана в 2023-м).Между тем накануне митинга в Стамбуле началось рассмотрение уголовных дел против почти 200 студентов и журналистов. Власти обвиняют их в участии в несогласованных протестах. Всего с середины марта задержали около двух тысяч человек, на 819 из них завели дела. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, суд отказывается отменять постановление об аресте Имамоглу, считая, что тот может сбежать.Вода и каменьУсилия РНП все еще не привели к сколько-нибудь заметным послаблениям со стороны Эрдогана. Тем не менее различные соцопросы показывают, что оппозиция пользуется большей популярностью, чем правящая Партия справедливости и развития (ПСР).Так, по данным Sonar, РНП поддерживают 36,5% избирателей, а ПСР — 30,4%. Исследовательский центр АНК-АР зафиксировал 33,7% у оппозиционной партии и 26,7% — у правящей. ALF насчитал 32,1% и 30,7% соответственно. Компания Piar Research пришла к выводу, что РНП доверяют 31,5% граждан, ПСР — 29,6%.В связи с этим турецкие СМИ не исключают, что Турция стала свидетельницей заката 23-летнего доминирования партии Эрдогана. Кроме того, АНК-АР подсчитал, что на президентских выборах Имамоглу мог бы набрать 46,8%, а Эрдоган — 34,6%.Позиции противников правящего режима укреплялись последние несколько лет. Они последовательно давят на главную болевую точку власти: экономический кризис, с которым Анакара никак не может справиться. Например, за последние 30 дней лира подешевела на восемь процентов. Наблюдатели ожидали еще большего обвала, но при помощи валютных интервенций в размере 50 миллиардов долларов ЦБ смог удержать национальную валюту на плаву. Кроме того, регулятор повысил ключевую ставку с 42,5% до 46%.После ареста Имамоглу по обвинению в коррупции оппозиция обещает "разобраться с Эрдоганом демократическими методами". Впрочем, очередные парламентские и президентские выборы должны состояться только в 2028-м. Чтобы организовать досрочное голосование, оппозиции нужно заручиться поддержкой 360 депутатов из 600. У РНП только 127 мандатов, а у правящей ПСР и ее партнеров по коалиции — 315.Ни конца ни краяДоцент Института стран Азии и Африки МГУ, руководитель программы востоковедных исследований ИМИ МГИМО Павел Шлыков отмечает, что турецкие власти столкнулись с системным кризисом. Несмотря на это, Эрдоган все еще может найти выход из затруднительного положения, как делал неоднократно."Гражданское общество демонстрирует готовность продолжать протесты. В основном на улицы выходит молодежь. Это не может не волновать власти, так как Турция проходит через смену поколений", — указывает Шлыков.Вместе с тем, по его словам, власти страны еще в 2018-м начали искать преемника для Эрдогана. К сожалению для них, добиться значимых результатов не удалось. Тем не менее президенту не обязательно передавать власть оппозиции."Он может сконцентрироваться на позитивной внутриполитической повестке, связанной с разоружением "Рабочей партии Курдистана" и ее переходом в легальное поле. Определенный прогресс в этом направлении уже есть, но его нужно развивать. Если получится окончательно решить проблему к 2028-му, Эрдоган может объявить досрочные президентские выборы или переписать конституцию. Оба варианта дадут ему право избираться на очередной срок", — поясняет эксперт.Шлыков сравнил нынешние протесты с теми, что были в 2013-м, и пришел к выводу, что сейчас позиции противников президента намного сильнее. По его мнению, тогда не было четкой политикой программы и лидеров."Сейчас же это делает протест намного более опасным, хотя он довольно миролюбивый. Оппозиция добивается только досрочных выборов и всячески дистанцируется от имиджа разрушителей. В то же время рейтинг ПСР падает, например, в 2024-м партия власти впервые уступила РНП два процента на муниципальных выборах", — заключает тюрколог.Турецкий политолог Икбаль Дюрре уверен, что нынешние протесты — показатель того, как много в обществе накопилось претензий к президенту. "Если так пойдет и дальше, Эрдогану придется проводить выборы, которые он может проиграть. Причем оппозиция победит даже без Имамоглу, который, скорее всего, не сможет избраться президентом даже если сейчас его выпустят из тюрьмы. Ведь помимо обвинений в коррупции у него аннулировали диплом о высшем образовании", — говорит эксперт.Дюрре отмечает, что Эрдоган вряд ли захочет проводить выборы в ближайшем будущем, поскольку опросы однозначно указывают на его поражение. Однако голосование наверняка будет досрочными — это даст главе республики возможность вновь стать кандидатом в президенты."Кроме того, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели 21 апреля призывал Эрдогана освободить Имамоглу. По его словам, оппозиционер никуда не сбежит, а значит, его незачем держать за решеткой. У партии Бахчели всего 47 голосов в парламенте, но они входят в правящую коалицию, и ранее выступления этого политика были индикатором приближения досрочных выборов", — объясняет Дюрре.Пока же президент Турции пытается договориться с США о выделении кредитов. Именно выход из экономического кризиса, считает Дюрре, поможет Эрдогану остаться на плаву.

https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006269534.html

https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, экрем имамоглу, озгюр озель