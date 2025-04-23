https://ria.ru/20250423/turtsija-2012903900.html

Анкара заявила, что пристально следит за переговорами вокруг Украины

Анкара заявила, что пристально следит за переговорами вокруг Украины - РИА Новости, 23.04.2025

Анкара заявила, что пристально следит за переговорами вокруг Украины

Турция пристально следит за переговорами вокруг Украины, ожидает от планируемых контактов в Лондоне конкретных подвижек, заявили РИА Новости а администрации... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:52:00+03:00

2025-04-23T10:52:00+03:00

2025-04-23T10:52:00+03:00

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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Турция пристально следит за переговорами вокруг Украины, ожидает от планируемых контактов в Лондоне конкретных подвижек, заявили РИА Новости а администрации президента Турции в среду. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "Безусловно, следим (за процессом - ред.). Ожидаем конкретных результатов от указанной вами встречи (в Лондоне - ред.), ожидаем результатов, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня, миру и стабильности в регионе", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Анкары от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002626570.html

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в мире, украина, лондон, турция