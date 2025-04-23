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На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста - РИА Новости, 23.04.2025
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14:31 23.04.2025 (обновлено: 14:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/turist-2012959382.html
На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста
На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста - РИА Новости, 23.04.2025
На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста
Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщает министерство... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:31:00+03:00
2025-04-23T14:39:00+03:00
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщает министерство в Telegram-канале.Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы - горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее было найдено одно тело."Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250416/rst-2011569852.html
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эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста

Сотрудники МЧС на Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГоры Эльбрус
Горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщает министерство в Telegram-канале.
Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы - горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее было найдено одно тело.
"Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего", - говорится в сообщении министерства.
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ЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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