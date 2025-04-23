https://ria.ru/20250423/turist-2012959382.html

На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста

На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста - РИА Новости, 23.04.2025

На Эльбрусе нашли тело второго погибшего туриста

Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщает министерство... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:31:00+03:00

2025-04-23T14:31:00+03:00

2025-04-23T14:39:00+03:00

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщает министерство в Telegram-канале.Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы - горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее было найдено одно тело."Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250416/rst-2011569852.html

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Варвара Скокшина

эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия