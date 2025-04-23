https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2013001455.html

Ключевым вектором развития Архангельской области стало импортозамещение

Ключевым вектором развития Архангельской области стало импортозамещение - РИА Новости, 23.04.2025

Ключевым вектором развития Архангельской области стало импортозамещение

Импортозамещение стало ключевым вектором развития Архангельской области за последние пять лет, при этом предприятия региона становятся опорой технологического... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:50:00+03:00

2025-04-23T16:50:00+03:00

2025-04-23T16:50:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

импортозамещение

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр - РИА Новости. Импортозамещение стало ключевым вектором развития Архангельской области за последние пять лет, при этом предприятия региона становятся опорой технологического суверенитета и примером производственной зрелости, отметил губернатор Александр Цыбульский. "Несмотря на серьёзное санкционное давление, предприятия региона демонстрируют впечатляющие результаты. Они становятся опорой технологического суверенитета и примером производственной зрелости, подтверждая, что импортозамещение - это не кризисная мера, а вектор на будущее", - заявил губернатор Архангельской области, выступая на сессии областного Собрания депутатов. По словам главы региона, предприятия области создают запасные части для лесозаготовительной техники, автоматизированные системы для лесопереработки, оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности. В числе значимых практик импортозамещения и локализации производства – целый ряд инициатив в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Машиностроительное предприятие "Торин" в кооперации с Архангельским ЦБК выпускает аналоги зарубежных комплектующих и уникальное оборудование. Компания "Промышленные технологии" совместно с "Автоматикой-Вектор" разрабатывает опытные образцы оборудования для лесопереработки – пакетоформирующую машину и машину разборки пакета из состава линии сортировки пиломатериалов. До конца года планируется завершение испытаний и вывод на рынок. Эта продукция уже востребована по всей России и в Беларуси. Компания "Арктик Индастри" наладила производство харвестерных головок – сложнейшего, ранее полностью импортного оборудования. В 2024 году завершается изготовление 13-й серийной модели, ведётся строительство нового цеха с проектной мощностью 80 единиц в год и перспективой увеличения до 200. Оборудование прошло испытания в условиях Арктики. "Это уже система, где всё – от идеи до воплощения – сделано у нас", – отметил Цыбульский. Резидент Арктической зоны – компания "Арктические промышленные системы" – ведёт разработку гидравлических ротаторов для спецтехники, аналогов ранее импортируемых изделий. Также здесь производятся системы пожаротушения для мобильной техники, адаптированные под суровые климатические условия. Эта продукция уже применяется в лесной и сельскохозяйственной отраслях. Глава региона привел еще ряд примеров успешных предприятий, которые внесли большой вклад в импортозамещение в регионе.

https://ria.ru/20250423/domostroitelstvo-2012999828.html

https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2012989332.html

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архангельская область, александр цыбульский, импортозамещение