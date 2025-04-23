https://ria.ru/20250423/tsybulskiy-2012989332.html

Инвестиции в Архангельскую область превысили 560 млрд рублей за 5 лет

Инвестиции в Архангельскую область превысили 560 млрд рублей за 5 лет - РИА Новости, 23.04.2025

Инвестиции в Архангельскую область превысили 560 млрд рублей за 5 лет

Инвестиции в экономику Архангельской области за последние пять лет превысили 560 миллиардов рублей, почти половина этой суммы – собственные средства... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:03:00+03:00

2025-04-23T16:03:00+03:00

2025-04-23T16:03:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 апр – РИА Новости. Инвестиции в экономику Архангельской области за последние пять лет превысили 560 миллиардов рублей, почти половина этой суммы – собственные средства предприятий, объём которых за пятилетие увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "За последние пять лет в экономику региона было вложено более 560 миллиардов рублей инвестиций… Несмотря на общее снижение показателя в 2024 году из-за завершения крупных объектов предыдущего года, зафиксирован рост на 3,2% по вложениям за счёт собственных средств компаний – плюс 6,7 миллиарда рублей, – отметил губернатор, выступая на сессии областного собрания депутатов региона в среду. Глава региона отметил, что ряд отраслей показал особенно положительную динамику. В энергетике рост инвестиций составил 1,6 раза – благодаря вкладу Архангельского ЦБК, а также инвестиционным программам Газпрома, "Россетей" и ТГК-2. В трубопроводном транспорте прирост инвестиций в 2,4 раза обеспечила реконструкция трубопровода на станции "Приводино" в Котласском округе компанией "Транснефть-Север". В целлюлозно-бумажной промышленности зафиксирован рост на 10% – за счёт модернизации производственных участков АЦБК. В транспортной инфраструктуре инвестиции выросли на 7,3% – речь идёт о реконструкции аэропорта Архангельск, обновлении портовой инфраструктуры и работах на трассе М-8. Лесопромышленный комплекс не останавливает развитие. Завершена масштабная модернизация на Архангельском ЦБК и в Группе компаний "Илим". Только на газификацию производства АЦБК направлено около 700 миллионов рублей, а общий объём капитальных вложений в модернизацию предприятия за последние три года составил около 1 миллиард рублей. Компания "УЛК" провела обновление производственных мощностей в своих подразделениях, а компания "Форест" завершила строительство нового завода в Плесецком округе. В стадии реализации находится приоритетный проект компании "Регион-лес" с объёмом инвестиций 3,3 миллиарда рублей. Также рассматривается включение в перечень приоритетных инвестиционного проекта Онежского ЛДК, связанного с модернизацией лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Онеге.

https://ria.ru/20250418/port-2012126600.html

https://ria.ru/20250418/suda-2012175856.html

архангельская область

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архангельская область, александр цыбульский