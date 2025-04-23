https://ria.ru/20250423/tsereteli-2012919900.html

Началась церемония прощания с Церетели

Началась церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 23.04.2025

Началась церемония прощания с Церетели

Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:04:00+03:00

2025-04-23T12:04:00+03:00

2025-04-23T12:08:00+03:00

умер зураб церетели

россия

москва

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евгений герасимов

зураб церетели

российская академия художеств

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца.Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий (Петров) возглавляет отпевание художника.Проститься с великим мастером пришли сотни людей - родные, поклонники таланта Церетели, его друзья и коллеги, среди них внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств и другие."Он создавал храм Христа Спасителя, вкладывал такие средства. Сегодня это символично, что мы прощаемся с ним именно здесь", - сказал Герасимов перед началом церемонии.Траурные венки направили президент РФ Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012696373.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html

россия

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тбилиси

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умер зураб церетели, россия, москва, тбилиси, евгений герасимов, зураб церетели, российская академия художеств, владимир путин