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Началась церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
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12:04 23.04.2025 (обновлено: 12:08 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tsereteli-2012919900.html
Началась церемония прощания с Церетели
Началась церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 23.04.2025
Началась церемония прощания с Церетели
Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:04:00+03:00
2025-04-23T12:08:00+03:00
умер зураб церетели
россия
москва
тбилиси
евгений герасимов
зураб церетели
российская академия художеств
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца.Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий (Петров) возглавляет отпевание художника.Проститься с великим мастером пришли сотни людей - родные, поклонники таланта Церетели, его друзья и коллеги, среди них внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств и другие."Он создавал храм Христа Спасителя, вкладывал такие средства. Сегодня это символично, что мы прощаемся с ним именно здесь", - сказал Герасимов перед началом церемонии.Траурные венки направили президент РФ Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
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умер зураб церетели, россия, москва, тбилиси, евгений герасимов, зураб церетели, российская академия художеств, владимир путин
Умер Зураб Церетели, Россия, Москва, Тбилиси, Евгений Герасимов, Зураб Церетели, Российская академия художеств, Владимир Путин
Началась церемония прощания с Церетели

Церемония прощания с Церетели началась в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание со скульптором Зурабом Церетели
Прощание со скульптором Зурабом Церетели - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Прощание со скульптором Зурабом Церетели
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий (Петров) возглавляет отпевание художника.
Проститься с великим мастером пришли сотни людей - родные, поклонники таланта Церетели, его друзья и коллеги, среди них внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств и другие.
"Он создавал храм Христа Спасителя, вкладывал такие средства. Сегодня это символично, что мы прощаемся с ним именно здесь", - сказал Герасимов перед началом церемонии.
Траурные венки направили президент РФ Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.
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В Ярославле установят памятник Екатерине II, созданный Церетели
22 апреля, 12:01
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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22 апреля, 14:49
 
Умер Зураб ЦеретелиРоссияМоскваТбилисиЕвгений ГерасимовЗураб ЦеретелиРоссийская академия художествВладимир Путин
 
 
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