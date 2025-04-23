Началась церемония прощания с Церетели
Церемония прощания с Церетели началась в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание со скульптором Зурабом Церетели
Прощание со скульптором Зурабом Церетели
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, президентом Российской академии художеств (РАХ), скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти - остановка сердца.
Биография Зураба Церетели
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Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий (Петров) возглавляет отпевание художника.
Проститься с великим мастером пришли сотни людей - родные, поклонники таланта Церетели, его друзья и коллеги, среди них внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств и другие.
"Он создавал храм Христа Спасителя, вкладывал такие средства. Сегодня это символично, что мы прощаемся с ним именно здесь", - сказал Герасимов перед началом церемонии.
Траурные венки направили президент РФ Владимир Путин и его администрация, правительство Москвы, министерство культуры РФ, Союз художников России, фестиваль искусств "Черешневый лес" и другие.
Перед церемонией прощания память Церетели почтили минутой молчания.
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Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, основанном скульптором, а похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества наград, Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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