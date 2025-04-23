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ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2025
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08:05 23.04.2025 (обновлено: 09:09 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tsekha-2012877260.html
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2025
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:05:00+03:00
2025-04-23T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.&quot;Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами &quot;Герань-2&quot; цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ&quot;, — указано в материале.Удар нанесли в районе населенного пункта Степное.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html
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Российские войска поразили дронами "Герань-2" цеха и склады ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили дронами "Герань-2" цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

ВС России поразили дронами цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«

"Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ", — указано в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Удар нанесли в районе населенного пункта Степное.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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