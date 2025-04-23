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ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области - РИА Новости, 23.04.2025
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:05:00+03:00
2025-04-23T08:05:00+03:00
2025-04-23T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные дронами "Герань-2" поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ", — указано в материале.Удар нанесли в районе населенного пункта Степное.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Российские войска поразили дронами "Герань-2" цеха и склады ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили дронами "Герань-2" цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
2025-04-23T08:05
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РИА Новости
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
ВС России поразили дронами цеха по производству взрывчатки в Запорожской области