https://ria.ru/20250423/trevoga-2013061504.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2025
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вечером в среду в Киевской, Черниговской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:49:00+03:00
2025-04-23T22:49:00+03:00
2025-04-23T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером в среду в Киевской, Черниговской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской области зазвучала в 22.05. На Киевскую область тревога расширилась в 22.23.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Харьковская область
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской, Черкасской и еще 4 областях объявили воздушную тревогу