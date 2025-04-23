https://ria.ru/20250423/trevoga-2013061504.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2025

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена вечером в среду в Киевской, Черниговской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:49:00+03:00

2025-04-23T22:49:00+03:00

2025-04-23T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вечером в среду в Киевской, Черниговской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Ранее объявленная тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской области зазвучала в 22.05. На Киевскую область тревога расширилась в 22.23.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, черкасская область, украина, харьковская область