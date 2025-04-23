https://ria.ru/20250423/trevoga-2013054136.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2025

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:27:00+03:00

2025-04-23T21:27:00+03:00

2025-04-23T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду тревога уже звучала в указанных регионах, спустя время ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в Полтавской и Днепропетровской области звучит более часа. В 21.18 мск тревога расширилась на Сумскую, Харьковскую и Кировоградскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины