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Трамп отказался увольнять главу Федеральной резервной системы - РИА Новости, 23.04.2025
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16:20 23.04.2025 (обновлено: 16:22 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tramp-2012994268.html
Трамп отказался увольнять главу Федеральной резервной системы
Трамп отказался увольнять главу Федеральной резервной системы - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп отказался увольнять главу Федеральной резервной системы
Президент США Дональд Трамп отказался от намерений отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как его... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от намерений отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как его экономические советники предупредили о серьёзных последствиях такого решения для финансовых рынков, сообщает в среду телеканал CNN. Ранее Трамп активно критиковал Пауэлла, обвиняя его в недостаточно быстром снижении процентных ставок и публично призывая к немедленному увольнению главы ФРС. Однако во вторник, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент изменил свою позицию. "У меня нет намерения его увольнять", - заявил он. По информации источников CNN, слова Трампа вызвали облегчение как среди участников финансовых рынков, так и внутри администрации президента. Экономические советники Белого дома ранее неоднократно предупреждали Трампа о том, что увольнение Пауэлла может привести к потрясениям, сопоставимым с последствиями развязанной им торговой войны с Китаем. После заявления президента фьючерсы на американские фондовые индексы заметно выросли: индекс Dow Jones прибавил 1,9%, S&amp;P 500 – 2,6%, а Nasdaq – 3%. Инвесторы вновь начали активно скупать облигации Казначейства США, что привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций до уровня 4,3%. В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ранее заявляла, что президент вправе выражать недовольство действиями ФРС и требовать снижения ставок. Однако высокопоставленные чиновники администрации предупреждали Трампа о юридических и экономических рисках, которые, по их мнению, неизбежно повлечет увольнение главы центробанка США.
https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html
https://ria.ru/20250330/tramp-2008196707.html
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сша, китай, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, В мире
Трамп отказался увольнять главу Федеральной резервной системы

CNN: Трамп отказался увольнять главу ФРС Пауэлла из-за опасений за рынки

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от намерений отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после того, как его экономические советники предупредили о серьёзных последствиях такого решения для финансовых рынков, сообщает в среду телеканал CNN.
Ранее Трамп активно критиковал Пауэлла, обвиняя его в недостаточно быстром снижении процентных ставок и публично призывая к немедленному увольнению главы ФРС.
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Однако во вторник, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент изменил свою позицию.
«
"У меня нет намерения его увольнять", - заявил он.
По информации источников CNN, слова Трампа вызвали облегчение как среди участников финансовых рынков, так и внутри администрации президента. Экономические советники Белого дома ранее неоднократно предупреждали Трампа о том, что увольнение Пауэлла может привести к потрясениям, сопоставимым с последствиями развязанной им торговой войны с Китаем.
После заявления президента фьючерсы на американские фондовые индексы заметно выросли: индекс Dow Jones прибавил 1,9%, S&P 500 – 2,6%, а Nasdaq – 3%. Инвесторы вновь начали активно скупать облигации Казначейства США, что привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций до уровня 4,3%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ранее заявляла, что президент вправе выражать недовольство действиями ФРС и требовать снижения ставок. Однако высокопоставленные чиновники администрации предупреждали Трампа о юридических и экономических рисках, которые, по их мнению, неизбежно повлечет увольнение главы центробанка США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку
20 марта, 05:30
 
СШАКитайДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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