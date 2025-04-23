https://ria.ru/20250423/tarasovka-2012924059.html
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР - РИА Новости, 23.04.2025
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:16:00+03:00
2025-04-23T12:16:00+03:00
2025-04-23T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012918939.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Тарасовки в ДНР