https://ria.ru/20250423/tarasovka-2012924059.html

Российские военные освободили Тарасовку в ДНР

Российские военные освободили Тарасовку в ДНР - РИА Новости, 23.04.2025

Российские военные освободили Тарасовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:16:00+03:00

2025-04-23T12:16:00+03:00

2025-04-23T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012918939.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия