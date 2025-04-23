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Российские военные освободили Тарасовку в ДНР - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 23.04.2025 (обновлено: 13:36 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/tarasovka-2012924059.html
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР - РИА Новости, 23.04.2025
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:16:00+03:00
2025-04-23T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012918939.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские военные освободили Тарасовку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Тарасовки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Тарасовка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Тарасовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Тарасовка в ДНР
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