https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html
Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде
Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде - РИА Новости, 23.04.2025
Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде
Правительство России выделило 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений больниц в Белгородской области, в первую очередь деньги вложат в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:02:00+03:00
2025-04-23T11:02:00+03:00
2025-04-23T11:02:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Правительство России выделило 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений больниц в Белгородской области, в первую очередь деньги вложат в возведение нового отделения площадью в тысячу квадратных метров в детской областной больнице в столице региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Благодарен правительству РФ за выделение 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений. Мы не раздумывая эти деньги вкладываем в первую очередь в строительство приемного отделения детской областной больницы", - отметил Гладков на своей странице в соцсети. Глава региона пояснил, что старое здание строилось более 50 лет назад и не отвечает современным требованиям. Площадь нового приемного отделения составит тысячу квадратных метров, оно позволит более качественно оказывать помощь в экстренных ситуациях, одних только экстренных пациентов в день врачи смогут принимать более 100 человек. "Уверен, строители справятся со своей задачей, а медики, как и всегда, будут стоять на страже здоровья всех тех, кто нуждается в этой помощи", — добавил Гладков. Как отметили в правительстве региона, в новом приемном отделении будет самое современное оборудование, в том числе для интенсивной терапии.
https://ria.ru/20250325/putin-2007305848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде
Гладков: в Белгородской области построят новые приемные отделения больниц
БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Правительство России выделило 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений больниц в Белгородской области, в первую очередь деньги вложат в возведение нового отделения площадью в тысячу квадратных метров в детской областной больнице в столице региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Благодарен правительству РФ за выделение 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений. Мы не раздумывая эти деньги вкладываем в первую очередь в строительство приемного отделения детской областной больницы", - отметил Гладков
на своей странице в соцсети.
Глава региона пояснил, что старое здание строилось более 50 лет назад и не отвечает современным требованиям. Площадь нового приемного отделения составит тысячу квадратных метров, оно позволит более качественно оказывать помощь в экстренных ситуациях, одних только экстренных пациентов в день врачи смогут принимать более 100 человек.
"Уверен, строители справятся со своей задачей, а медики, как и всегда, будут стоять на страже здоровья всех тех, кто нуждается в этой помощи", — добавил Гладков.
Как отметили в правительстве региона, в новом приемном отделении будет самое современное оборудование, в том числе для интенсивной терапии.