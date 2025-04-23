https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html

Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде

Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде - РИА Новости, 23.04.2025

Новое приемное отделение детской больницы построят в Белгороде

Правительство России выделило 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений больниц в Белгородской области, в первую очередь деньги вложат в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:02:00+03:00

2025-04-23T11:02:00+03:00

2025-04-23T11:02:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858744_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4a3017fde32ba204b900e9ae02e23752.jpg

БЕЛГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Правительство России выделило 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений больниц в Белгородской области, в первую очередь деньги вложат в возведение нового отделения площадью в тысячу квадратных метров в детской областной больнице в столице региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Благодарен правительству РФ за выделение 500 миллионов рублей на строительство новых приемных отделений. Мы не раздумывая эти деньги вкладываем в первую очередь в строительство приемного отделения детской областной больницы", - отметил Гладков на своей странице в соцсети. Глава региона пояснил, что старое здание строилось более 50 лет назад и не отвечает современным требованиям. Площадь нового приемного отделения составит тысячу квадратных метров, оно позволит более качественно оказывать помощь в экстренных ситуациях, одних только экстренных пациентов в день врачи смогут принимать более 100 человек. "Уверен, строители справятся со своей задачей, а медики, как и всегда, будут стоять на страже здоровья всех тех, кто нуждается в этой помощи", — добавил Гладков. Как отметили в правительстве региона, в новом приемном отделении будет самое современное оборудование, в том числе для интенсивной терапии.

https://ria.ru/20250325/putin-2007305848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков