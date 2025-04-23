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Bloomberg: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
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12:01 23.04.2025 (обновлено: 14:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/ssha-2012918939.html
Bloomberg: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
Bloomberg: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров - РИА Новости, 23.04.2025
Bloomberg: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров
США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:01:00+03:00
2025-04-23T14:00:00+03:00
в мире
сша
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россия
марко рубио
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает агентство Блумберг. "Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению, добавив, что "пришло такое время, что либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса", — пишет агентство. Вэнс добавил, что во время переговоров придется провести некоторые территориальные обмены. При этом он выразил оптимистичный настрой, отметив, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно. Кроме того, как передает Франс Пресс, вице-президент заявил, что в конфликте на Украине сторонам следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают свои посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, стив уиткофф, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Эммануэль Макрон
Bloomberg: США пригрозили России и Украине выходом из переговоров

Вэнс пригрозил выходом США из переговоров по Украине, если их план не примут

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает агентство Блумберг.
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"Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выступили с "очень четким предложением" для России и Украины относительно пути к мирному соглашению, добавив, что "пришло такое время, что либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса", — пишет агентство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне
Вчера, 10:38
Вэнс добавил, что во время переговоров придется провести некоторые территориальные обмены. При этом он выразил оптимистичный настрой, отметив, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.
Кроме того, как передает Франс Пресс, вице-президент заявил, что в конфликте на Украине сторонам следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают свои посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США готовятся стать главным победителем войны на Украине
Вчера, 08:00
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
27 февраля, 13:06
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоСтив УиткоффЭммануэль Макрон
 
 
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