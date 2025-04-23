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"Все ближе". На Западе рассказали, к чему ведет новый план США по Украине
"Все ближе". На Западе рассказали, к чему ведет новый план США по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
"Все ближе". На Западе рассказали, к чему ведет новый план США по Украине
Предложение США признать Крым российской территорией приближает конфликт к мирному завершению, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:23:00+03:00
2025-04-23T09:23:00+03:00
2025-04-23T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Предложение США признать Крым российской территорией приближает конфликт к мирному завершению, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским <…>. Украина остается нейтральной, а санкции против России отменяются. Мы все ближе к мирному соглашению", — указал Дизен.Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
https://ria.ru/20250423/spectator-2012881810.html
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в мире, сша, киев, украина, гленн дизен, россия, республика крым
В мире, США, Киев, Украина, Гленн Дизен, Россия, Республика Крым
"Все ближе". На Западе рассказали, к чему ведет новый план США по Украине
Дизен: предложение США признать Крым за Россией приближает к мирной сделке