https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2013035074.html

Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик

Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик - РИА Новости, 23.04.2025

Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик

Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:08:00+03:00

2025-04-23T19:08:00+03:00

2025-04-23T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым действиям в районе населенного пункта Горналь, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Лавина."В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений", — сообщил собеседник агентства. По его словам, противник пытается остановить российские войска артиллерией и FPV-дронами."При продвижении наших групп совместно с соседними подразделениями к населенному пункту противник неоднократно применял кассетные боеприпасы", — добавил он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа штурмовиков в курском селе Горналь Штурмовики 22-го полка 44-го армейского корпуса ворвались в курское село Горналь с нескольких направлений, идут бои, 2025-04-23T19:08 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, россия