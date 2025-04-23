Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик
Боец Лавина: штурмовики ворвались в курское село Горналь, там идут бои
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым действиям в районе населенного пункта Горналь, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Лавина.
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"В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений", — сообщил собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его словам, противник пытается остановить российские войска артиллерией и FPV-дронами.
"При продвижении наших групп совместно с соседними подразделениями к населенному пункту противник неоднократно применял кассетные боеприпасы", — добавил он.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
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