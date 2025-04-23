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Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 23.04.2025 (обновлено: 22:16 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2013035074.html
Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик
Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик - РИА Новости, 23.04.2025
Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик
Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:08:00+03:00
2025-04-23T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым действиям в районе населенного пункта Горналь, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Лавина.&quot;В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений&quot;, — сообщил собеседник агентства. По его словам, противник пытается остановить российские войска артиллерией и FPV-дронами."При продвижении наших групп совместно с соседними подразделениями к населенному пункту противник неоднократно применял кассетные боеприпасы", — добавил он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевая работа штурмовиков в курском селе Горналь
Штурмовики 22-го полка 44-го армейского корпуса ворвались в курское село Горналь с нескольких направлений, идут бои,
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курская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Штурмовики ворвались в Горналь, в селе идут бои, рассказал разведчик

Боец Лавина: штурмовики ворвались в курское село Горналь, там идут бои

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апр — РИА Новости. Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", приступили к боевым действиям в районе населенного пункта Горналь, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Лавина.
«

"В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений", — сообщил собеседник агентства.

© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его словам, противник пытается остановить российские войска артиллерией и FPV-дронами.
"При продвижении наших групп совместно с соседними подразделениями к населенному пункту противник неоднократно применял кассетные боеприпасы", — добавил он.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 000 военных и 412 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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