https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012981709.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:35:00+03:00

2025-04-23T16:35:00+03:00

2025-04-23T16:35:00+03:00

россия

украина

луганская народная республика

спецоперация

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Тарасовка в ДНР. Кроме того, поражены 147 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома, промышленные предприятия, выпускающие военную продукцию, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, места стоянки реактивной системы залпового огня "Vampire". Средства ПВО сбили 166 дронов, девять управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire".Параллельно группировка войск "Север" продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 170 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 53 200 беспилотников, 604 зенитных ракетных комплекса, 23 000 танков и других бронемашин, 1 546 реактивных систем залпового огня, 23 996 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 445 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, спецоперация, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)