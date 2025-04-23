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Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ
Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ
Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер "Козак" Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:13:00+03:00
2025-04-23T05:13:00+03:00
2025-04-23T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер "Козак" Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии была выявлена ротация личного состава ВСУ, осуществляемая на бронетранспортере "Козак". Расчет разведывательного дрона оперативно передал координаты цели командованию, после чего было принято решение о нанесении удара. Благодаря высокому профессионализму и слаженности действий операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание вызвало возгорание техники противника", — сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" активно применяет FPV-дроны для выполнения боевых задач в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм. "Нам передают коллеги — операторы разведывательных дронов координаты цели, мы вылетаем, поражаем", — рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным Гроза.
https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869775.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ
Минобороны: расчет БПЛА "Днепра" уничтожил бронетранспортер "Козак" ВСУ