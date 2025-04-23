https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012870225.html

Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ

Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

Расчет БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер ВСУ

Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер "Козак" Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:13:00+03:00

2025-04-23T05:13:00+03:00

2025-04-23T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер "Козак" Вооруженных сил Украины во время ротации личного состава противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА 42-й дивизии была выявлена ротация личного состава ВСУ, осуществляемая на бронетранспортере "Козак". Расчет разведывательного дрона оперативно передал координаты цели командованию, после чего было принято решение о нанесении удара. Благодаря высокому профессионализму и слаженности действий операторов FPV-дрон успешно поразил цель. Прямое попадание вызвало возгорание техники противника", — сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" активно применяет FPV-дроны для выполнения боевых задач в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм. "Нам передают коллеги — операторы разведывательных дронов координаты цели, мы вылетаем, поражаем", — рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным Гроза.

https://ria.ru/20250423/minoborony-2012869775.html

https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)