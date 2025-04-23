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Губернатор Тверской области и глава АСИ договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.04.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:54 23.04.2025 (обновлено: 16:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012985584.html
Губернатор Тверской области и глава АСИ договорились о сотрудничестве
Губернатор Тверской области и глава АСИ договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.04.2025
Губернатор Тверской области и глава АСИ договорились о сотрудничестве
Губернатор Тверской области и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве региона и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:54:00+03:00
2025-04-23T16:00:00+03:00
тверская область
тверь
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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ТВЕРЬ, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве региона и организации, сообщает пресс-служба облправительства.Встреча прошла в правительстве региона. На ней Руденя и Чупшева обсудили реализацию инвестиционных проектов в регионе, а также взаимодействие с организацией по различным направлениям. "Сегодня мы посетили особую экономическую зону "Завидово", где развиваются сразу несколько направлений благодаря хорошей транспортной доступности, природным условиям. Также ключевые для нас вопросы – развитие образования, молодежная политика, которым уделяем большое внимание. Считаем, молодое поколение должно воспитываться прежде всего на примерах наших ветеранов, участников специальной военной операции. Еще одно важное направление – демографическая политика. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил как безусловный приоритет демографию, укрепление коренного населения", – приводит пресс-служба слова Рудени. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и АСИ нацелено на дальнейшее развитие партнерства в сферах демографии, экономики, социальной политики, реализацию совместных инициатив в туризме, поддержку предпринимательской и инвестиционной активности. Также предусмотрено взаимодействие по вопросам формирования комфортной городской среды, раскрытия потенциала молодежи и другим актуальным направлениям. При активном участии агентства в Тверской области ведется разработка региональной стратегии действий по реализации семейной и демографической политики. В Твери прошли стратегические сессии с приглашением экспертов АСИ, посвященные повышению рождаемости и поддержке многодетных семей. Комплексный документ сфокусирован на трех позициях: социально-экономическое благополучие и сбережение здоровья семей, а также продвижение традиционных ценностей, отметили в облправительстве. В настоящее время инвестпортфель Тверской области включает 111 проектов, более 285 миллиардов рублей инвестиций и 27 тысяч новых рабочих мест. При этом 64 инвестпроекта напрямую связаны с обеспечением технологического и промышленного суверенитета страны. В их числе проекты компании "ДКС", ранее Руденя и Чупшева ознакомились с работой предприятия. Регион активно работает с АСИ по вопросам развития кадрового потенциала, продвижения брендов, выявления и внедрения передовых социальных и управленческих практик. Предприятия Тверской области участвуют в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших", программе "Открытая промышленность", представляют свои проекты на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", который состоится и в 2025 году.
https://ria.ru/20250422/verkhnevolzhe-2012749576.html
https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html
https://ria.ru/20250411/kampus-2010748075.html
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тверь, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Тверская область, Тверь, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Губернатор Тверской области и глава АСИ договорились о сотрудничестве

Руденя и Чупшева подписали документ о сотрудничестве Тверской области и АСИ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и глава АСИ Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава АСИ Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве региона и организации, сообщает пресс-служба облправительства.
Встреча прошла в правительстве региона. На ней Руденя и Чупшева обсудили реализацию инвестиционных проектов в регионе, а также взаимодействие с организацией по различным направлениям.
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"Сегодня мы посетили особую экономическую зону "Завидово", где развиваются сразу несколько направлений благодаря хорошей транспортной доступности, природным условиям. Также ключевые для нас вопросы – развитие образования, молодежная политика, которым уделяем большое внимание. Считаем, молодое поколение должно воспитываться прежде всего на примерах наших ветеранов, участников специальной военной операции. Еще одно важное направление – демографическая политика. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил как безусловный приоритет демографию, укрепление коренного населения", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и АСИ нацелено на дальнейшее развитие партнерства в сферах демографии, экономики, социальной политики, реализацию совместных инициатив в туризме, поддержку предпринимательской и инвестиционной активности. Также предусмотрено взаимодействие по вопросам формирования комфортной городской среды, раскрытия потенциала молодежи и другим актуальным направлениям.
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При активном участии агентства в Тверской области ведется разработка региональной стратегии действий по реализации семейной и демографической политики. В Твери прошли стратегические сессии с приглашением экспертов АСИ, посвященные повышению рождаемости и поддержке многодетных семей.
Комплексный документ сфокусирован на трех позициях: социально-экономическое благополучие и сбережение здоровья семей, а также продвижение традиционных ценностей, отметили в облправительстве.
В настоящее время инвестпортфель Тверской области включает 111 проектов, более 285 миллиардов рублей инвестиций и 27 тысяч новых рабочих мест. При этом 64 инвестпроекта напрямую связаны с обеспечением технологического и промышленного суверенитета страны. В их числе проекты компании "ДКС", ранее Руденя и Чупшева ознакомились с работой предприятия.
Регион активно работает с АСИ по вопросам развития кадрового потенциала, продвижения брендов, выявления и внедрения передовых социальных и управленческих практик. Предприятия Тверской области участвуют в конкурсе растущих российских брендов "Знай наших", программе "Открытая промышленность", представляют свои проекты на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", который состоится и в 2025 году.
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Тверская областьТверьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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