Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:03 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество - РИА Новости, 23.04.2025
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество
Белорусские и российские региональные контрольные органы активизировали взаимодействие, сообщил председатель Комитета Госконтроля Белоруссии Василий Герасимов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:03:00+03:00
2025-04-23T14:03:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Белорусские и российские региональные контрольные органы активизировали взаимодействие, сообщил председатель Комитета Госконтроля Белоруссии Василий Герасимов. "Существенно активизировано сотрудничество между белорусскими и российскими региональными контрольными органами. Этому в немалой степени способствовало совместное участие в XI Форуме регионов Беларуси и России", - сказал Герасимов, выступая в среду в парламенте Белоруссии. По словам Герасимова, традиционно в прошлом году комитетом совместно со Счетной палатой России осуществлялся контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, в том числе на реализацию союзных программ, мероприятий и проектов. "По линии Евразийского экономического союза Комитетом госконтроля вместе с союзными коллегами проведены внешний аудит в органах ЕАЭС по вопросам использования средств бюджета союза, а также проверка выполнения международных обязательств по распределению и перечислению в рамках ЕАЭС ввозных таможенных пошлин", - сказал он. Глава Комитета госконтроля подчеркнул, что в прошлом году в целом расширялось международное сотрудничество комитета и его территориальных органов. По его словам, особое внимание уделено развитию сотрудничества с коллегами из стран Глобального Юга, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. "В числе приоритетных направлений - обмен опытом по вопросам использования больших данных, цифровизации аудиторской деятельности, повышения качества госуправления и борьбы с коррупцией, достижения целей устойчивого развития", - отметил Герасимов. Кроме того, продолжил он, Комитет госконтроля продолжает международное сотрудничество в рамках работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Результатом этой работы стало взаимодействие с подразделениями финансовой разведки 40 стран мира, что позволило выявить порядка 30 преступлений, возвратить в бюджет более 13 миллионов рублей (около 4,3 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250422/sotrudnichestvo-2012754539.html
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011587587.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, евразийский экономический союз, брикс
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, БРИКС
Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество

Герасимов: региональные органы Белоруссии и России улучшили взаимодействие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Белорусские и российские региональные контрольные органы активизировали взаимодействие, сообщил председатель Комитета Госконтроля Белоруссии Василий Герасимов.
"Существенно активизировано сотрудничество между белорусскими и российскими региональными контрольными органами. Этому в немалой степени способствовало совместное участие в XI Форуме регионов Беларуси и России", - сказал Герасимов, выступая в среду в парламенте Белоруссии.
Ученые за компьютером в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Ученые Белоруссии и России договорились о научно-техническом сотрудничестве
22 апреля, 15:37
По словам Герасимова, традиционно в прошлом году комитетом совместно со Счетной палатой России осуществлялся контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, в том числе на реализацию союзных программ, мероприятий и проектов. "По линии Евразийского экономического союза Комитетом госконтроля вместе с союзными коллегами проведены внешний аудит в органах ЕАЭС по вопросам использования средств бюджета союза, а также проверка выполнения международных обязательств по распределению и перечислению в рамках ЕАЭС ввозных таможенных пошлин", - сказал он.
Глава Комитета госконтроля подчеркнул, что в прошлом году в целом расширялось международное сотрудничество комитета и его территориальных органов.
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
16 апреля, 15:08
По его словам, особое внимание уделено развитию сотрудничества с коллегами из стран Глобального Юга, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. "В числе приоритетных направлений - обмен опытом по вопросам использования больших данных, цифровизации аудиторской деятельности, повышения качества госуправления и борьбы с коррупцией, достижения целей устойчивого развития", - отметил Герасимов.
Кроме того, продолжил он, Комитет госконтроля продолжает международное сотрудничество в рамках работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Результатом этой работы стало взаимодействие с подразделениями финансовой разведки 40 стран мира, что позволило выявить порядка 30 преступлений, возвратить в бюджет более 13 миллионов рублей (около 4,3 миллиона долларов).
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала