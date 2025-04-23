https://ria.ru/20250423/sotrudnichestvo-2012953114.html

Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество

Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество - РИА Новости, 23.04.2025

Герасимов: региональные органы Белоруссии и РФ укрепили сотрудничество

Белорусские и российские региональные контрольные органы активизировали взаимодействие, сообщил председатель Комитета Госконтроля Белоруссии Василий Герасимов. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:03:00+03:00

2025-04-23T14:03:00+03:00

2025-04-23T14:03:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

брикс

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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Белорусские и российские региональные контрольные органы активизировали взаимодействие, сообщил председатель Комитета Госконтроля Белоруссии Василий Герасимов. "Существенно активизировано сотрудничество между белорусскими и российскими региональными контрольными органами. Этому в немалой степени способствовало совместное участие в XI Форуме регионов Беларуси и России", - сказал Герасимов, выступая в среду в парламенте Белоруссии. По словам Герасимова, традиционно в прошлом году комитетом совместно со Счетной палатой России осуществлялся контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, в том числе на реализацию союзных программ, мероприятий и проектов. "По линии Евразийского экономического союза Комитетом госконтроля вместе с союзными коллегами проведены внешний аудит в органах ЕАЭС по вопросам использования средств бюджета союза, а также проверка выполнения международных обязательств по распределению и перечислению в рамках ЕАЭС ввозных таможенных пошлин", - сказал он. Глава Комитета госконтроля подчеркнул, что в прошлом году в целом расширялось международное сотрудничество комитета и его территориальных органов. По его словам, особое внимание уделено развитию сотрудничества с коллегами из стран Глобального Юга, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. "В числе приоритетных направлений - обмен опытом по вопросам использования больших данных, цифровизации аудиторской деятельности, повышения качества госуправления и борьбы с коррупцией, достижения целей устойчивого развития", - отметил Герасимов. Кроме того, продолжил он, Комитет госконтроля продолжает международное сотрудничество в рамках работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Результатом этой работы стало взаимодействие с подразделениями финансовой разведки 40 стран мира, что позволило выявить порядка 30 преступлений, возвратить в бюджет более 13 миллионов рублей (около 4,3 миллиона долларов).

https://ria.ru/20250422/sotrudnichestvo-2012754539.html

https://ria.ru/20250416/sovfed-2011587587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, брикс