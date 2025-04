https://ria.ru/20250423/smi-2012945943.html

"США разочарованы". Что мировые СМИ пишут об отказе Рубио лететь в Лондон

2025-04-23T13:41:00+03:00

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ обратили внимание на новость о переносе переговоров по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел, на которых США, согласно некоторым сообщениям, должны были предложить европейским странам и Украине признать Крым российским. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. В то же время газета Washington Post сообщила, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта. США на переговорах будет представлять спецпосланник американского президента Кит Келлог. В среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок, а также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приняли решение не участвовать в переговорах по Украине. РАЗОЧАРОВАНИЕ США И НЕУДАЧА ЕС "Снижение уровня дипломатии контрастирует с активизацией усилий Вашингтона по обеспечению прекращения огня", - пишет британская газета Telegraph. Американская New York Times обращает внимание на то, что сокращение американской делегации - это символическая неудача в попытках ЕС получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Неясно, означает ли отсутствие Рубио, что США понизили ожидания от переговоров после того, как (президент США Дональд) Трамп заявил в воскресенье, что надеется, что Москва и Киев на этой неделе заключат соглашение", - отмечает газета Daily Mail. Газета Financial Times пишет, что отмена поездки Рубио и Уиткоффа в Лондон значительно снизила весомость встречи, которая должна была пройти в среду. Издание добавляет, что в Европе эти переговоры рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Газета Washington Post называет решение госсекретаря США не лететь в Лондон потенциальным признаком разочарования переговорами со стороны Вашингтона. УСТУПКИ УКРАИНЫ "Предложение Трампа потребует серьезных уступок от... Владимира Зеленского, который ранее исключал возможность признания... Крыма и частей четырех областей на востоке (российскими - ред.)", - пишет портал Axios. При этом американская газета Washington Post со ссылкой на западного чиновника пишет, что ожидаемые со стороны Украины уступки "поражают воображение". "Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень выгодным для России: "В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь в общих чертах и нечетко сказано, что получит Украина", - подмечает Axios. ПРОГРЕСС ИЛИ НЕТ? Несмотря на перенос переговоров в Лондоне, журнал American Conservative пишет что все равно на этой неделе, скорее всего, в ответ на давление со стороны США, наметился дипломатический прогресс. Американская газета New York Times придерживается другого мнения, заявляя, что эти события поднимают вопрос о том, насколько заметен прогресс в урегулировании украинского конфликта.

