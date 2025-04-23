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Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов - РИА Новости, 23.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:32 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов - РИА Новости, 23.04.2025
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что может поднять в МИД... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:32:00+03:00
2025-04-23T05:32:00+03:00
культура
япония
токио
сайтама (город)
михаил швыдкой
сергей ролдугин
павел милюков
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что может поднять в МИД Японии вопрос о снятии санкций с представителей российской культуры. "Я не знаю, как это (вопрос снятия санкций с известных деятелей российской культуры – ред.) можно будет решить, но то, что этот вопрос необходимо ставить – я в этом глубоко уверен. Потому что близость тех или иных выдающихся исполнителей к политической жизни вовсе не умаляет их высочайших достижений перед культурой. Деятели культуры не должны находиться под санкциями. Это процесс, который всегда сложен, болезнен, но совершенно очевидно, что эти вопросы нужно ставить перед странами. И понятно совершенно, что потребность или желание публики или общества, оно не менее важно, чем любые другие резоны, которые существуют у властей. А то, что японская публика хочет видеть за дирижерским пультом Гергиева, это совершенно очевидно", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости. Спецпредставитель президента дал понять, что этот вопрос может быть поднят и на встрече в МИД Японии, которые традиционно проводятся во время его пребывания в стране. Он также отметил, что в российских санкционных списках нежелательных иностранцев нет представителей японской культуры. "Я думаю, что это достаточный аргумент для того, чтобы разговаривать. Но действительно, смотрите, художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки, (солисты которого участвовали в концерте на открытии Фестиваля – ред.) является такой выдающийся виолончелист, как Сергей Ролдугин. Но приехать сюда он не может, потому что он тоже под санкциями. Так случилось, что он друг молодости нашего президента, так вышло, но это не повод для того, чтобы его не пускать в Японию", - заявил Швыдкой российским журналистам. Михаил Швыдкой подчеркнул, что "у властей могут быть какие угодно резоны, но это не значит, что им не надо прислушиваться к тому, чего хочет общество, чего хочет публика". Михаил Швыдкой как глава российского оргкомитета Фестиваля российской культуры приехал в Японию, чтобы принять участие в церемонии его открытия, которая состоялась в понедельник. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Павел Милюков, Петр Худоногов и Александр Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html
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япония, токио, сайтама (город), михаил швыдкой, сергей ролдугин, павел милюков
Культура, Япония, Токио, Сайтама (город), Михаил Швыдкой, Сергей Ролдугин, Павел Милюков
Швыдкой может поднять в Японии вопрос снятия санкций с российских артистов

Швыдкой: вопрос снятия санкций с артистов из России в Японии нужно ставить

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Михаил Швыдкой. Архивное фото
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, что может поднять в МИД Японии вопрос о снятии санкций с представителей российской культуры.
"Я не знаю, как это (вопрос снятия санкций с известных деятелей российской культуры – ред.) можно будет решить, но то, что этот вопрос необходимо ставить – я в этом глубоко уверен. Потому что близость тех или иных выдающихся исполнителей к политической жизни вовсе не умаляет их высочайших достижений перед культурой. Деятели культуры не должны находиться под санкциями. Это процесс, который всегда сложен, болезнен, но совершенно очевидно, что эти вопросы нужно ставить перед странами. И понятно совершенно, что потребность или желание публики или общества, оно не менее важно, чем любые другие резоны, которые существуют у властей. А то, что японская публика хочет видеть за дирижерским пультом Гергиева, это совершенно очевидно", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Швыдкой рассказал, когда объявят представителя России на "Интервидении"
Вчера, 05:20
Спецпредставитель президента дал понять, что этот вопрос может быть поднят и на встрече в МИД Японии, которые традиционно проводятся во время его пребывания в стране. Он также отметил, что в российских санкционных списках нежелательных иностранцев нет представителей японской культуры.
"Я думаю, что это достаточный аргумент для того, чтобы разговаривать. Но действительно, смотрите, художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки, (солисты которого участвовали в концерте на открытии Фестиваля – ред.) является такой выдающийся виолончелист, как Сергей Ролдугин. Но приехать сюда он не может, потому что он тоже под санкциями. Так случилось, что он друг молодости нашего президента, так вышло, но это не повод для того, чтобы его не пускать в Японию", - заявил Швыдкой российским журналистам.
Михаил Швыдкой подчеркнул, что "у властей могут быть какие угодно резоны, но это не значит, что им не надо прислушиваться к тому, чего хочет общество, чего хочет публика".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
Вчера, 05:16
Михаил Швыдкой как глава российского оргкомитета Фестиваля российской культуры приехал в Японию, чтобы принять участие в церемонии его открытия, которая состоялась в понедельник. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Павел Милюков, Петр Худоногов и Александр Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Швыдкой рассказал, когда может пройти "Интервидение"
Вчера, 05:14
 
КультураЯпонияТокиоСайтама (город)Михаил ШвыдкойСергей РолдугинПавел Милюков
 
 
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