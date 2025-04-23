https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870795.html

Швыдкой назвал преступлением передачу скифского золота в частные руки

Швыдкой назвал преступлением передачу скифского золота в частные руки - РИА Новости, 23.04.2025

Швыдкой назвал преступлением передачу скифского золота в частные руки

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:21:00+03:00

2025-04-23T05:21:00+03:00

2025-04-23T05:21:00+03:00

россия

нидерланды

киев

михаил швыдкой

мария захарова

владимир константинов

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением и дискредитацией нидерландского правосудия. "Если оно уйдет в частные коллекции, то это будет самое постыдное, что могло произойти с этими вещами. Это будет приговор нидерландскому правосудию, если, не дай Бог, это уйдет в частные коллекции. Это преступление. Это вообще недопустимое ни в каком правовом пространстве решение. Это окончательно дискредитирует нидерландское правосудие. Это грабёж", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров. Он сказал, что с учетом фактов, когда на черном рынке появляются различные артефакты, в частности, из Киево-Печерской лавры, будет неудивительно, если крымское скифское золото окажется в частных коллекциях. При этом, по его словам, апеллировать к международным судам сегодня бессмысленно. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти". Михаил Швыдкой как глава российского оргкомитета Фестиваля российской культуры приехал в Японию, чтобы принять участие в церемонии его открытия, которая состоялась в понедельник.

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870624.html

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html

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нидерланды

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россия, нидерланды, киев, михаил швыдкой, мария захарова, владимир константинов