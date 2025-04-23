https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 23.04.2025
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
Более 25 стран мира выразили желание участвовать в музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:16:00+03:00
2025-04-23T05:16:00+03:00
2025-04-23T05:18:00+03:00
культура
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токио
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Более 25 стран мира выразили желание участвовать в музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня более 25 стран высказали желание участвовать. Но тут надо понимать, что у такого конкурса есть тоже предельные цифры. И не надо в данном случае ориентироваться только на количество, потому что больше 25 стран-участниц – это почти невозможно для реализации, с моей точки зрения. Это предельные цифры, на которых бы я остановился", - сказал Швыдкой, открывший в Токио Фестиваль российской культуры в Японии. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870359.html
https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html
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россия, московская область (подмосковье), токио, михаил швыдкой, владимир путин
Культура, Россия, Московская область (Подмосковье), Токио, Михаил Швыдкой, Владимир Путин
В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой
Швыдкой: более 25 стран хотят участвовать в "Интервидении"