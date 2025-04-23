https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870479.html

В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой

В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой - РИА Новости, 23.04.2025

В "Интервидении" хотят принять участие 25 стран, сообщил Швыдкой

Более 25 стран мира выразили желание участвовать в музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:16:00+03:00

2025-04-23T05:16:00+03:00

2025-04-23T05:18:00+03:00

культура

россия

московская область (подмосковье)

токио

михаил швыдкой

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951604607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bd8d310e3340ef78fdd44f098534183.jpg

ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Более 25 стран мира выразили желание участвовать в музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сегодня более 25 стран высказали желание участвовать. Но тут надо понимать, что у такого конкурса есть тоже предельные цифры. И не надо в данном случае ориентироваться только на количество, потому что больше 25 стран-участниц – это почти невозможно для реализации, с моей точки зрения. Это предельные цифры, на которых бы я остановился", - сказал Швыдкой, открывший в Токио Фестиваль российской культуры в Японии. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на "Live Арене" в Подмосковье. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012870359.html

https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html

россия

московская область (подмосковье)

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), токио, михаил швыдкой, владимир путин