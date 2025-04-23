https://ria.ru/20250423/rusnak-2012891387.html
Молдавский агент раскрыл детали контактов с Будановым*
Молдавский агент раскрыл детали контактов с Будановым* - РИА Новости, 23.04.2025
Молдавский агент раскрыл детали контактов с Будановым*
признавал, что Украина и вся Европа не смогут противостоять российской армии, заявил высланный из РФ молдавский агент Дмитрий Руснак на видео от ФСБ РФ. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:59:00+03:00
2025-04-23T09:59:00+03:00
2025-04-23T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признавал, что Украина и вся Европа не смогут противостоять российской армии, заявил высланный из РФ молдавский агент Дмитрий Руснак на видео от ФСБ РФ.Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщил ранее ЦОС ФСБ. По данным спецслужбы, Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между Будановым* и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов"Мы когда разговаривали с ним (Будановым - ред.) много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: "Ну ты же понимаешь, что шансов нет?" Он говорит: "Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия вместе взятая не сможет противостоять русской армии", - сказал Руснак в ходе опроса.По его словам, Буданов готовился к войне с Россией и очень хотел ее.
https://ria.ru/20250421/fsb-2012456127.html
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Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову
Высланный из России молдавский агент Руснак помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову в установлении контактов с президентом Майей Санду, сообщила ФСБ. Взамен Буданов помогал Руснаку в продвижении коммерческих проектов на Украине.
2025-04-23T09:59
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украина, россия, майя санду, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Украина, Россия, Майя Санду, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Молдавский агент раскрыл детали контактов с Будановым*
Руснак: Буданов признавался, что у Украины нет шансов противостоять ВС России