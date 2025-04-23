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ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский - РИА Новости, 23.04.2025
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16:06 23.04.2025 (обновлено: 16:50 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/rossiya-2012990420.html
ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский
ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский - РИА Новости, 23.04.2025
ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский
Евросоюзу придется самому восстанавливать экономические связи с РФ - так как западные компании безосновательно покинули российский рынок, легкого пути назад для РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:06:00+03:00
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюзу придется самому восстанавливать экономические связи с РФ - так как западные компании безосновательно покинули российский рынок, легкого пути назад для них не будет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Посол напомнил, что не российская сторона захлопнула дверь экономического сотрудничества. "Не мы ввели десятки незаконных санкционных пакетов. ЕС, включая, к сожалению, и несамостоятельную Австрию, разрушил десятилетиями выстраивавшееся взаимовыгодное сотрудничество, во многом обеспечившее процветание Европы. По политической указке западные компании безосновательно покинули российский рынок. ЕС придется самому восстанавливать эти мосты", - сказал Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche. Дипломат добавил, что первые робкие попытки в этом направлении уже предпринимаются, многие западные компании хотят как можно скорее вернуться. "Но я могу c уверенностью утверждать, что легкого пути назад для них уже не будет. Освобожденные "беглецами" ниши уже плотно заняты российскими и другими компаниями. Но еще весомее полностью утерянное доверие. Поэтому в нынешних реалиях и при таких предпосылках возврата к "business as usual" в отношениях с ЕС с его саморазрушительной политикой уже не будет", - заключил посол. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
https://ria.ru/20250327/mid-2007659979.html
https://ria.ru/20250208/rossija-1998148632.html
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цены на нефть, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, владимир путин, денис мантуров, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, Владимир Путин, Денис Мантуров, Евросоюз, В мире
ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский

Посол Любинский: ЕС придется самим восстанавливать экономические связи с Россией

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюзу придется самому восстанавливать экономические связи с РФ - так как западные компании безосновательно покинули российский рынок, легкого пути назад для них не будет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Посол напомнил, что не российская сторона захлопнула дверь экономического сотрудничества.
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"Не мы ввели десятки незаконных санкционных пакетов. ЕС, включая, к сожалению, и несамостоятельную Австрию, разрушил десятилетиями выстраивавшееся взаимовыгодное сотрудничество, во многом обеспечившее процветание Европы. По политической указке западные компании безосновательно покинули российский рынок. ЕС придется самому восстанавливать эти мосты", - сказал Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
Дипломат добавил, что первые робкие попытки в этом направлении уже предпринимаются, многие западные компании хотят как можно скорее вернуться.
"Но я могу c уверенностью утверждать, что легкого пути назад для них уже не будет. Освобожденные "беглецами" ниши уже плотно заняты российскими и другими компаниями. Но еще весомее полностью утерянное доверие. Поэтому в нынешних реалиях и при таких предпосылках возврата к "business as usual" в отношениях с ЕС с его саморазрушительной политикой уже не будет", - заключил посол.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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Цены на нефтьРоссияВенаАвстрияДмитрий ЛюбинскийВладимир ПутинДенис МантуровЕвросоюзВ мире
 
 
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