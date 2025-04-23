ЕС придется самому восстанавливать связи с Россией, заявил посол Любинский
Посол Любинский: ЕС придется самим восстанавливать экономические связи с Россией
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюзу придется самому восстанавливать экономические связи с РФ - так как западные компании безосновательно покинули российский рынок, легкого пути назад для них не будет, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Посол напомнил, что не российская сторона захлопнула дверь экономического сотрудничества.
"Не мы ввели десятки незаконных санкционных пакетов. ЕС, включая, к сожалению, и несамостоятельную Австрию, разрушил десятилетиями выстраивавшееся взаимовыгодное сотрудничество, во многом обеспечившее процветание Европы. По политической указке западные компании безосновательно покинули российский рынок. ЕС придется самому восстанавливать эти мосты", - сказал Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
Дипломат добавил, что первые робкие попытки в этом направлении уже предпринимаются, многие западные компании хотят как можно скорее вернуться.
"Но я могу c уверенностью утверждать, что легкого пути назад для них уже не будет. Освобожденные "беглецами" ниши уже плотно заняты российскими и другими компаниями. Но еще весомее полностью утерянное доверие. Поэтому в нынешних реалиях и при таких предпосылках возврата к "business as usual" в отношениях с ЕС с его саморазрушительной политикой уже не будет", - заключил посол.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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