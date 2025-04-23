https://ria.ru/20250423/rossiya-2012933559.html
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2025
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году
Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:50:00+03:00
2025-04-23T12:50:00+03:00
2025-04-23T12:56:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918457622_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_3beebbc8f62a9891918b0dfe98ed7fd9.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин."Войска получили более полутора миллионов беспилотников разных типов", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918457622_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_cc3b41b0d6085e0d7be4d5df01b5eee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году
Путин: более 1,5 млн БПЛА разных типов поставлено в ВС России в 2024 году