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Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2025
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12:50 23.04.2025 (обновлено: 12:56 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/rossiya-2012933559.html
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2025
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году
Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:50:00+03:00
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россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин."Войска получили более полутора миллионов беспилотников разных типов", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году

Путин: более 1,5 млн БПЛА разных типов поставлено в ВС России в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБеспилотные летательные аппараты на стенде компании "Беспилотные системы"
Беспилотные летательные аппараты на стенде компании Беспилотные системы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беспилотные летательные аппараты на стенде компании "Беспилотные системы" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Войска получили более полутора миллионов беспилотников разных типов", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
Путин на заседании Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин на заседании ВПК предложил обсудить развитие армии
Вчера, 12:48
 
РоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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