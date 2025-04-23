https://ria.ru/20250423/rossiya-2012933559.html

Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году

Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2025

Путин рассказал о поставках беспилотников в российские войска в 2024 году

Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:50:00+03:00

2025-04-23T12:50:00+03:00

2025-04-23T12:56:00+03:00

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более полутора миллионов беспилотников разных типов поставлено в российские войска в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин."Войска получили более полутора миллионов беспилотников разных типов", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html

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россия, безопасность, владимир путин