https://ria.ru/20250423/rossija-2012968980.html

Посол России предупредил Британию об ответных шагах

Посол России предупредил Британию об ответных шагах - РИА Новости, 23.04.2025

Посол России предупредил Британию об ответных шагах

Россия будет предпринимать взаимные шаги в ответ на действия властей Великобритании, направленные против работы российской дипмисси, заявил посол России в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:04:00+03:00

2025-04-23T15:04:00+03:00

2025-04-23T15:04:00+03:00

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великобритания

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андрей келин

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Россия будет предпринимать взаимные шаги в ответ на действия властей Великобритании, направленные против работы российской дипмисси, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Мы в рамках наших двусторонних отношений постоянно ставим на вид властям Великобритании любые случаи несоблюдения Венской конвенции, а на неправомерные меры реагируем на основе взаимности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Келин, британские власти чинят изощренные технические препоны работе российской дипмиссии, включая высылки и сокращение штата посольства. "Отдельно замечу, что вокруг посольства создается атмосфера подозрительности и враждебности, и она не может не отразиться на функционировании нашей миссии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012847716.html

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в мире, великобритания, россия, андрей келин