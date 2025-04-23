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Посол России предупредил Британию об ответных шагах - РИА Новости, 23.04.2025
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15:04 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rossija-2012968980.html
Посол России предупредил Британию об ответных шагах
Посол России предупредил Британию об ответных шагах - РИА Новости, 23.04.2025
Посол России предупредил Британию об ответных шагах
Россия будет предпринимать взаимные шаги в ответ на действия властей Великобритании, направленные против работы российской дипмисси, заявил посол России в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:04:00+03:00
2025-04-23T15:04:00+03:00
в мире
великобритания
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андрей келин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Россия будет предпринимать взаимные шаги в ответ на действия властей Великобритании, направленные против работы российской дипмисси, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Мы в рамках наших двусторонних отношений постоянно ставим на вид властям Великобритании любые случаи несоблюдения Венской конвенции, а на неправомерные меры реагируем на основе взаимности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил Келин, британские власти чинят изощренные технические препоны работе российской дипмиссии, включая высылки и сокращение штата посольства. "Отдельно замечу, что вокруг посольства создается атмосфера подозрительности и враждебности, и она не может не отразиться на функционировании нашей миссии", - подчеркнул он.
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в мире, великобритания, россия, андрей келин
В мире, Великобритания, Россия, Андрей Келин
Посол России предупредил Британию об ответных шагах

Посол Келин: Россия будет реагировать взаимно на действия властей Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Россия будет предпринимать взаимные шаги в ответ на действия властей Великобритании, направленные против работы российской дипмисси, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Мы в рамках наших двусторонних отношений постоянно ставим на вид властям Великобритании любые случаи несоблюдения Венской конвенции, а на неправомерные меры реагируем на основе взаимности", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Келин, британские власти чинят изощренные технические препоны работе российской дипмиссии, включая высылки и сокращение штата посольства.
"Отдельно замечу, что вокруг посольства создается атмосфера подозрительности и враждебности, и она не может не отразиться на функционировании нашей миссии", - подчеркнул он.
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