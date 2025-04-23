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Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского - РИА Новости, 23.04.2025
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12:32 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html
Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского
Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского - РИА Новости, 23.04.2025
Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского
Россия пока не определилась, кто будет представлять ее на похоронах папы Римского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:32:00+03:00
2025-04-23T12:32:00+03:00
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
дмитрий песков
умер папа римский франциск
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия пока не определилась, кто будет представлять ее на похоронах папы Римского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не определились", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы Римского. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html
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россия, франциск (хорхе марио бергольо), дмитрий песков, умер папа римский франциск, в мире
Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дмитрий Песков, Умер папа римский Франциск, В мире
Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского

Песков: РФ пока не решила, кто будет представлять ее на похоронах папы римского

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане
Церемония прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Александр Логунов
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Церемония прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия пока не определилась, кто будет представлять ее на похоронах папы Римского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не определились", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы Римского.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 22:38
 
РоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дмитрий ПесковУмер папа римский ФранцискВ мире
 
 
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