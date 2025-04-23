https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html

Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского

Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского - РИА Новости, 23.04.2025

Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского

Россия пока не определилась, кто будет представлять ее на похоронах папы Римского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:32:00+03:00

2025-04-23T12:32:00+03:00

2025-04-23T12:32:00+03:00

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

дмитрий песков

умер папа римский франциск

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия пока не определилась, кто будет представлять ее на похоронах папы Римского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не определились", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы Римского. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250422/papa-2012853343.html

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россия, франциск (хорхе марио бергольо), дмитрий песков, умер папа римский франциск, в мире